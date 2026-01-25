YAĞIŞ MİKTARI YÜKSEK

Yapılan meteorolojik değerlendirmelerde, yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yetkililer, yağış miktarının 51-75 kg/m² aralığında olacağını, bazı noktalarda ise 100 kg/m²’ye kadar çıkabileceğini bildirdi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Uyarıya göre, 1500 metre ve üzerindeki rakımlarda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu durumun özellikle kırsal ve dağlık bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

SEL, HORTUM VE DOLU RİSKİ

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere dikkat çekti. Alanya’da dere yatakları, alt geçitler ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması istendi.

SAAT VE TARİH BELLİ OLDU

Uyarıya göre kuvvetli yağışların 26 Ocak saat 15.00’te başlayıp, 27 Ocak saat 22.00’ye kadar etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgili kurumların bu süre boyunca tedbirli hareket etmesi çağrısı yapıldı.