Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma, Alanya bürokrasisinde sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan Alanya Tapu Müdürü O.K.’nin, yıllık iznini kullandığı sırada operasyonun düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında aranan müdürün, Alanya dışında bulunduğu bir başka ilde Jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

ALANYA’YA SEVK EDİLİYOR

Gözaltı işleminin il dışında gerçekleşmesinin ardından prosedür işlemeye başladı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan O.K.’nin, soruşturmanın yürütüleceği merkez olan Alanya’ya getirilmek üzere yola çıkarıldığı bildirildi.

TEKNİK TAKİP SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

İddiaya göre teknik takibe takılan ve Ankara’daki savcılık talimatıyla hakkında işlem başlatılan müdür, Alanya’ya ulaştığında yoğun bir sorgu sürecinden geçecek. Hazırlanacak fezlekenin ardından O.K.'nin Alanya Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Kentte şok etkisi yaratan gelişme, tüm detaylarıyla takip ediliyor.