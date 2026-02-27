Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Mart Salı günü saat 10.00’da açıklayacağı şubat ayı enflasyon verisi öncesinde Antalya’da ekonomi çevreleri beklentilerini netleştirdi. Kentte faaliyet gösteren ekonomistler, aylık artışın yüzde 2,5 ila 3,2 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.



Antalyalı ekonomistlerin ortak tahmini, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) şubat ayında aylık yaklaşık yüzde 2,8 – 3 seviyesinde artacağı yönünde. Bu senaryoda, ocak ayında yüzde 30,65 olarak açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 31 – 32 bandına yükselmesi bekleniyor.



TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ ETKİLİ



Turizm, gıda ve hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu Antalya’da özellikle kira artışları, restoran ve kafe fiyatları ile ulaştırma giderleri enflasyon üzerinde belirleyici kalemler arasında gösteriliyor. Kent ekonomisinin turizm sezonuna hazırlık sürecine girmesi, fiyatlama davranışlarını da etkiliyor.



Ekonomistler, şubat ayında mevsimsel etkilerin yanı sıra taze meyve-sebze fiyatlarındaki dalgalanma ve hizmet sektöründeki maliyet artışlarının enflasyonu yukarı çektiğine dikkat çekiyor. Özellikle otelcilik ve yeme-içme sektöründe sezon öncesi yapılan fiyat ayarlamalarının rakamlara yansıyabileceği ifade ediliyor.



2026 YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 23-26



Antalya’daki finans çevrelerinde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23 – 26 aralığında şekilleniyor. Sıkı para politikasının sürmesi halinde yılın ikinci yarısında daha belirgin bir gerileme yaşanabileceği değerlendiriliyor.



3 Mart’ta açıklanacak resmi veriler, yalnızca piyasaların yönü açısından değil, turizm sezonu öncesi fiyatlama stratejileri ve kira piyasası üzerinde yaratacağı etki bakımından da Antalya için kritik önem taşıyor.



