Alanya’nın yüksek kesimlerinde yer alan Dikmetaş Yaylası, kış aylarında zarar gören enerji hatları nedeniyle tehlikeyle karşı karşıya. Bölgede kopan elektrik tellerinin yerde sürünmesi, hem can hem de mal güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor.

KÖTÜ HAVA DİREKLERİ YIKTI

Edinilen bilgilere göre, kış aylarında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı elektrik direkleri yıkıldı ve hatlar zarar gördü. Aradan geçen süreye rağmen bölgede henüz kapsamlı bir bakım ve onarım çalışmasının yapılmadığı ifade ediliyor.

VATANDAŞLARDAN ACİL ÇAĞRI

Yayla sakinleri, yerde sürünen elektrik tellerinin özellikle çocuklar ve hayvanlar için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Bölge halkı, olası bir faciadan önce önlem alınmasını istiyor.

YAZ SEZONU ÖNCESİ UYARI

Yaz aylarında nüfusun arttığı yaylada, mevcut riskin daha da büyümesinden endişe ediliyor. Vatandaşlar, yaz sezonu başlamadan önce bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasını talep ediyor.

Yetkililerden konuyla ilgili acil müdahale bekleniyor.