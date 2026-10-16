Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocuklara doğa sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla Gülevşen Anaokulu'nda özel bir etkinlik düzenledi. Organizasyon kapsamında minik öğrenciler, öğretmenleri ve yetkililer eşliğinde zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre programa, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ile Park ve Bahçeler Müdür Vekili Cihan Kasapoğlu katıldı. Protokol üyeleri, çocukların fidan dikim aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmesine ve can suyu verme sürecine eşlik etti.

NEDEN ZEYTİN FİDANI SEÇİLDİ?

Akdeniz ekosisteminin en dayanıklı ve uzun ömürlü türlerinden biri olan zeytin ağaçlarının tercih edilmesi, çocuklara kalıcı bir doğa mirası bırakma hedefini taşıyor. Uygulamalı eğitim sayesinde öğrenciler, hem yeşil alanların yaşam için taşıdığı önemi kavradı hem de bölgenin tarımsal dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

GELECEK NESİLLERE ÇEVRE BİLİNCİ

Doğayla erken yaşta kurulan bağın önemine dikkat çekilen etkinlik, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefinin parçası olarak hayata geçirildi. Belediye yetkilileri, ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarının eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde devam edeceğini ve çocukları doğayla buluşturan projelere ağırlık verileceğini bildirdi.