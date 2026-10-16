Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle havalimanlarında uygulanan geçici uçuş kısıtlamaları, Antalya'da tatilini tamamlayan Rus turistlerin dönüş yolculuklarını etkiledi. 15 Ekim akşamı başlayan ve 16 Ekim sabahına kadar devam eden güvenlik önlemleri nedeniyle Moskova ve St. Petersburg bağlantılı seferlerde gecikmeler ve iptaller yaşandı. Alanya'da konaklayan ve dönüş için Antalya Havalimanı'nı kullanan turistler de aksamalardan etkilenme riskiyle karşı karşıya kaldı.

MOSKOVA'DAKİ DÖRT HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya'nın 16 Ekim 2026 tarihli açıklamalarına göre Moskova'daki Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Jukovski havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi. Güvenlik amacıyla uygulanan önlemler, 15 Ekim gecesinden 16 Ekim sabahına kadar hava trafiğini etkiledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelen 94 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Rus havacılık makamları, havalimanlarındaki kısıtlamaların uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını bildirdi.

ANTALYA UÇUŞLARINDA SOMUT GECİKMELER KAYDEDİLDİ

Antalya Havalimanı'nın 16 Ekim tarihli resmî uçuş bilgi ekranında, Moskova'dan gelen bazı seferlerde önemli gecikmeler görüldü. Ural Airlines'ın Domodedovo kalkışlı U6 3559 seferinin planlanan 04.35 saati yerine 14.14'te, Aeroflot'un Şeremetyevo kalkışlı SU 2162 seferinin ise 05.20 yerine 14.01'de Antalya'ya ulaşacağı bilgisi yer aldı.

Bu verilere göre Domodedovo bağlantılı uçuşta 9 saat 39 dakika, Şeremetyevo bağlantılı uçuşta ise 8 saat 41 dakikalık gecikme oluştu. Söz konusu rakamlar, Rusya'daki hava trafiği kısıtlamalarının Antalya bağlantılı seferlere doğrudan yansıdığını ortaya koydu.

RUSYA GENELİNDE YÜZLERCE UÇUŞ ETKİLENDİ

Rusya'daki havalimanlarının uçuş bilgilerini derleyen Airports.ru'nun 16 Ekim saat 09.00 tarihli raporunda, ülke genelinde 693 uçuşun geciktiği ve 255 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Raporda en fazla gecikmenin St. Petersburg Pulkovo, Moskova Vnukovo ve Yekaterinburg Koltsovo havalimanlarında kaydedildiği belirtildi.

Aynı rapora göre Vnukovo Havalimanı'nda 104 gecikme ve 72 iptal, Şeremetyevo Havalimanı'nda ise 47 gecikme ve 104 iptal kaydedildi. Bu rakamlar Rusya genelindeki uçuş hareketlerini kapsıyor; tamamının Antalya bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor.

ALANYA'DAKİ RUS TURİSTLER DE ETKİLENEBİLİR

Alanya'daki otellerde konaklayan Rus turistlerin önemli bir bölümü ülkelerine dönüşlerinde Antalya Havalimanı'nı kullanıyor. Bu nedenle Moskova ve diğer Rus şehirlerindeki uçuş kısıtlamaları, ilçede tatilini tamamlayan yolcuların dönüş planlarını da etkileyebiliyor.

Ancak 16 Ekim itibarıyla Alanya'daki otellerde konaklaması uzatılan turist sayısına veya Antalya Havalimanı'nda bekleyen Rus yolcuların toplamına ilişkin doğrulanmış bir resmî rakam bulunmuyor. Bu nedenle uçuş gecikmelerinin ilçedeki konaklama tesislerine mali etkisinin boyutu henüz belirlenemiyor.

EKİM AYINDAKİ KISITLAMALAR EYLÜLÜ GERİDE BIRAKTI

Rusya'da yaşanan son gelişme, hava ulaşımında ekim ayı boyunca artan güvenlik kısıtlamalarının ardından geldi. Rus araştırma kuruluşu Agentstvo'nun hesaplamasına göre Moskova'daki dört havalimanının toplam kapanma süresi, ekim ayının ilk 14 gününde 101 saate ulaştı. Eylül ayının tamamında ise aynı havalimanlarında toplam 46 saatlik kapanma kaydedilmişti.

Bu karşılaştırma, ekim ayının henüz ilk yarısında uygulanan kısıtlamaların toplam süresinin eylül ayının iki katını aştığını gösteriyor. Uçuş planlamasında yaşanan belirsizlik, özellikle Rusya ile yoğun turizm bağlantısı bulunan Antalya açısından önem taşıyor.

ST. PETERSBURG SEFERLERİ DE AKSADI

Uçuş kısıtlamaları yalnızca Moskova ile sınırlı kalmadı. St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda da 16 Ekim sabahı geçici güvenlik önlemleri uygulandı. Rusya'dan yayımlanan uçuş kayıtlarında Pulkovo'dan Antalya'ya gerçekleştirilen bazı seferlerin dört ila beş saati aşan gecikmelerle hareket ettiği görüldü.

Böylece Rusya'nın iki büyük kentindeki hava trafiği sorunları, Antalya ile karşılıklı uçuşları aynı gün içerisinde etkiledi.

UÇUŞU AKSAYAN YOLCULAR NE YAPMALI?

Antalya'dan Rusya'ya seyahat edecek yolcuların havalimanına hareket etmeden önce hava yolu şirketlerinin güncel sefer duyurularını ve Antalya Havalimanı'nın resmî uçuş bilgi ekranını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Uçuşu iptal edilen veya ertelenen yolcuların biletlerini satın aldıkları hava yolu şirketiyle iletişime geçerek alternatif sefer, bilet değişikliği ve varsa konaklama desteğine ilişkin seçenekleri öğrenmeleri gerekiyor. Yolculara sağlanabilecek haklar, uçuşu gerçekleştiren şirketin tabi olduğu mevzuata ve iptal gerekçesine göre değişebiliyor.

Rusya'daki havalimanlarında güvenlik durumuna bağlı olarak yeni kısıtlamalar uygulanabileceğinden, Antalya ve Alanya'dan dönüş yapacak turistlerin uçuş saatlerini seyahat öncesinde yeniden doğrulamaları gerekiyor.