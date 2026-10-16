İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından yeni bir kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve çevre illerde beklenen yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 17 Ekim Cumartesi günü yağışların yeniden şiddetleneceğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Anadolu Yakası ile Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu, 36 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldığını belirtti. İlgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Kurum, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesinin ve riskli bölgelerden uzak durmasının önemini vurguladı.

İSTANBUL'DA 84 YILIN EN ŞİDDETLİ YAĞIŞI

İBB AKOM'un 16 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı açıklamaya göre İstanbul, son 84 yılın en yoğun yağışlarından birini yaşadı. Salı sabahından itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış şiddeti sınıflandırmasına göre metrekareye 100 kilogramın üzerinde düşen yağışlar, aşırı yağış kategorisinde değerlendiriliyor. İstanbul'da bazı bölgelerde ölçülen 278 kilogramlık yağış miktarı, bu eşik değerin yaklaşık 2,8 katına karşılık geliyor.

AKOM'un değerlendirmesine göre yağışlı hava, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağış sistemlerinin birleşmesi sonucunda etkisini artırdı. Kentte günlerdir devam eden yağışlar, özellikle kuzey ilçelerinde su baskınlarına ve ulaşım sorunlarına neden oldu.

622 KİŞİ KURTARILDI, 11 BİNİ AŞKIN İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

İBB'nin 16 Ekim tarihli resmî açıklamasında, sağanak yağışların başladığı günden itibaren toplam 11 bin 526 ihbara müdahale edildiği bildirildi. Kent genelinde su baskınları ve mahsur kalma olaylarına müdahale eden ekipler, 622 kişiyi bulundukları bölgelerden kurtararak güvenli alanlara tahliye etti.

Afetle mücadele çalışmalarında 8 bin 564 personel ile 2 bin 325 araç ve iş makinesi görev aldı. AKOM koordinasyonunda oluşturulan kriz masasının 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü, su tahliyesi ve temizlik faaliyetlerinin devam ettiği açıklandı.

Ulaşıma ilişkin son bilgilere göre Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile'nin Geredeli Mahallesi'ndeki Geredeli Caddesi dışında İstanbul genelindeki yollar trafiğe açık bulunuyor. Yetkililer, yeni yağışlarla birlikte özellikle su birikintilerinin oluştuğu güzergâhlarda ulaşımın yeniden aksayabileceği konusunda uyarıyor.

17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLAR ŞİDDETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin 15 Ekim'de yayımladığı 518 numaralı meteorolojik uyarıya göre İstanbul'da 16 Ekim Cuma sabahı yeniden başlayan yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un 16 Ekim tarihli tahmininde Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçeleri öne çıktı. Cuma günü kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi günü özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan'da şiddetini artıracağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim tarihli günlük tahmin raporunda da İstanbul ve Kırklareli çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Raporda, 14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların oluşturduğu olumsuz koşulların henüz tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekildi.

TOPRAĞIN SUYA DOYMASI HEYELAN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da beklenen yeni yağışların önceki günlerde kaydedilen miktarlara ulaşmasının öngörülmediğini ancak tehlikenin devam ettiğini söyledi. Macit, toprağın suya doygun hale gelmesi nedeniyle yeni yağışların sel ve su baskını riskini artırabileceğini belirterek vatandaşları cumartesi gecesine kadar dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanların öne çıktıği toprak doygunluğu, zeminin su tutma kapasitesinin büyük ölçüde dolması anlamına geliyor. Bu koşullarda yeni yağışların daha büyük bölümü yüzey akışına dönüşebiliyor. Özellikle dere yatakları, eğimli araziler, bodrum katlar ve su tahliye kapasitesi sınırlı bölgelerde risk artabiliyor.

MARMARA'DA BİRDEN FAZLA İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 13 Ekim tarihli 509 numaralı uyarısında Marmara'nın doğusunda beklenen yağış miktarları da açıklanmıştı. Söz konusu tahminde İstanbul için metrekareye 21-50 kilogram, Avrupa Yakası'nın batısı için yer yer 51-75 kilogram yağış öngörülürken Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da 12 saatlik dönemde 51-100 kilogram arasında yağış beklendiği bildirilmişti.

16 Ekim tarihli İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi raporunda ise İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli'nin kıyı bölgeleri ve Tekirdağ'ın doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Aynı raporda kuzeyli yönlerden esen rüzgârın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

ANTALYA İÇİN DE KUVVETLİ SAĞANAK TAHMİNİ

Yağışlı sistem yalnızca Marmara Bölgesi'ni etkilemiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim 2026 tarihli ve 865 sayılı günlük hava tahmin raporuna göre Antalya çevrelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor. Aynı raporda Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevreleri de kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında gösterildi.

Meteoroloji, Batı Akdeniz için 16 Ekim tarihinde ayrıca kuvvetli sağanak ve denizlerde fırtına uyarıları yayımladı. Antalya ve Alanya'da yaşayan vatandaşların da ilçelerine yönelik güncel tahminleri ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-17 Ekim dönemine ilişkin uyarılarında sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini bildirdi. Özellikle daha önce su baskını meydana gelen bölgelerde yaşayanların yeni yağışları dikkate alması gerekiyor.

Kuvvetli yağış sırasında suyla kaplanan alt geçitlere ve yollara araçla girilmemesi, dere yataklarından uzak durulması ve bodrum katlarda su baskını riskine karşı önlem alınması öneriliyor. Acil yardım gerektiren durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ilgili ekiplere ulaşılabiliyor.

İstanbul'da yağışların 17 Ekim Cumartesi günü boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un güncel açıklamaları, riskli ilçelerde yaşayan vatandaşlar açısından belirleyici olacak.