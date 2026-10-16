Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Balbey Mahallesi'nde hurda ve geri dönüşüm atıklarının depolandığı alanlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Ekim 2026 tarihli resmi açıklamasına göre, metruk binalar ve boş arazilerde belirlenen 7 farklı noktadan toplam 15 kamyon atık kaldırıldı. Operasyonda izinsiz kullanılan depolama alanlarına da müdahale edildi.

ÜÇ KURUM TARİHİ MAHALLE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi ekipleri, kentin eski yerleşim alanlarından Balbey Mahallesi'nde ortak çalışma yürüttü. Operasyonun gerekçesi, hurda ve geri dönüşüm malzemelerinin kontrolsüz depolanmasından kaynaklanan çevre kirliliği, kötü koku ve görüntü kirliliği olarak açıklandı.

Belediyenin duyurusunda, denetimlerin yalnızca açık arazilerle sınırlı kalmadığı belirtildi. Kullanılmayan binalar ve tarihi alanlarda oluşturulan depolama noktaları da çalışma kapsamına alındı.

7 FARKLI NOKTADAN 15 KAMYON ATIK TOPLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı verilere göre, gün boyunca sürdürülen çalışmada önceden belirlenen 7 noktadan 15 kamyon dolusu atık belediye araçlarıyla taşındı. Bu miktar, denetlenen nokta başına ortalama 2,14 kamyonluk atık yüküne karşılık geliyor. Ancak belediye, atıkların toplam ağırlığına ilişkin tonaj bilgisi paylaşmadı.

Temizlenen alanlarda metal hurdalar, kullanılmayan ev eşyaları, kâğıt, plastik ve çeşitli geri dönüşüm malzemelerinin biriktirildiği bildirildi. Ekipler, metruk yapıların ve boş arazilerin atık depolama amacıyla kullanılmasına yönelik müdahalelerde bulundu.

ZİNCİRLE KİLİTLENEN DEPOLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Resmi açıklamada öne çıkan ayrıntılardan biri de bazı depoların girişlerinin zincirlerle kapatılmış olmasıydı. Zabıta ekipleri, bu alanlardaki kilitleri keserek depolanan malzemelerin kaldırılmasını sağladı. Belediye, söz konusu müdahalelerin usulsüz alan kullanımını önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyona ilişkin açıklamada herhangi bir gözaltı, idari para cezası veya adli işlem sayısına yer verilmedi. Bu nedenle çalışmanın açıklanan sonuçları, denetlenen alanlar ve kaldırılan atık miktarıyla sınırlı bulunuyor.

BELEDİYEDEN YENİ DENETİM MESAJI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Samet Gököz, Balbey Mahallesi ve çevresindeki hurdacılık faaliyetlerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla emniyet birimleriyle ortak hareket ettiklerini belirtti.

Gököz, çalışmanın temel hedefinin mahalle sakinleri için daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir yaşam çevresi oluşturmak olduğunu ifade etti. Çevrenin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

TARİHİ BALBEY'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜDAHALE

Antalya'nın eski yerleşim bölgelerinden Balbey'de gerçekleştirilen operasyon, kullanılmayan yapıların ve boş alanların kontrolsüz atık depolama amacıyla kullanılmasını yeniden gündeme taşıdı. Belediyenin açıklamasında metruk binaların yanı sıra ören yerlerinde biriktirilen malzemelerin de temizlendiği belirtildi.

Çalışmanın yalnızca hurda malzemelerin kaldırılmasını değil, bu alanların izinsiz depolama amacıyla kullanılmasının önlenmesini de hedeflediği açıklandı. Bununla birlikte temizlenen noktaların yeniden denetlenmesine ilişkin ayrı bir takvim duyurulmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Ekim 2026 tarihli resmi duyurusuyla doğrulanan operasyonun somut sonucu, 7 noktadan 15 kamyon atığın kaldırılması oldu. Belediye, Balbey Mahallesi ve çevresinde çevre sağlığı ile kamu düzenine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.