​DAYANIŞMANIN ADRESİ: ATATÜRK CADDESİ

​Alanya’nın kalbi konumundaki Atatürk Caddesi, modern bir çehreye kavuşmak için gün sayıyor. Alanya Belediyesi tarafından ALTSO binası ve çevresindeki yoğun ticari aks üzerinde yürütülen kapsamlı altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, bölge esnafının örnek teşkil eden desteğiyle farklı bir boyuta taşındı.

​Kaldırım taşlarının döşenmesinin ardından yüzeye serilen kumların, taş aralarına nüfuz etmesi için titiz bir çalışma gerekiyordu. Bu noktada devreye giren bölge esnafı, belediye ekiplerini beklemeden ellerine fırçaları aldı. "İmece" usulüyle parke taşlarının arasındaki boşlukları dolduran esnafın bu samimi görüntüleri, caddeden geçen vatandaşların da takdirini topladı.

​‘GÜNÜ DEĞİL, YILLARI KURTARIYORUZ’

​Çalışmalar sırasında kısa süreli mağduriyetler yaşansa da esnafın genel görüşü sabır ve destekten yana. Çalışmalara bizzat katılan bölge esnafı, projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Belediyemiz burada günü kurtaracak bir yama değil, şehrin yıllarını kurtaracak bir proje yürütüyor. Evet, dükkanlarımıza müşteri girişi azaldı, toz ve gürültü nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz ama bu zorluklar geçici. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu şehir bizim. Herkes kapısının önünü süpürür, taşın altına elini koyarsa hem yaşanan sıkıntılar azalır hem de şehir bilinci artar."

​Alanya Belediyesi'nin yürüttüğü bu dev proje, sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda esnaf ve belediye arasındaki güçlü bağı da gözler önüne serdi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Caddesi’nin hem esnaf hem de turistler için çok daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.