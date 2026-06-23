BAŞKAN Özdemir yaptığı açıklamada, emlak ve araç satışına yönelik ilanların yetki ve kimlik doğrulaması yapılmadan paylaşılmasının ciddi yaptırımlara neden olabileceğini belirtti. EİDS kapsamında mevzuata aykırı şekilde yapılan her bir ilan paylaşımı için yüksek tutarlı idari para cezalarının uygulanabileceğine dikkat çekti. Özdemir, üyelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına sosyal medya hesaplarında yayınladıkları tüm emlak ve araç ilanlarını mevcut düzenlemelere uygun hale getirmeleri gerektiğini vurguladı. “Kurallara uyalım, ticaretimizi güvenle sürdürelim” çağrısında bulunan Özdemir, hem tüketicinin korunması hem de kayıtlı ve güvenilir ticaret ortamının güçlendirilmesi açısından EİDS uygulamasının önem taşıdığını ifade etti. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası, üyelerinin yasal düzenlemelere uyum sağlamaları ve olası cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Yeni dönemde özellikle sosyal medya platformlarında verilen emlak ve otomotiv ilanlarının da resmi mevzuat kapsamında değerlendirileceği belirtilirken, sektör temsilcilerine kurallara uygun hareket etmeleri yönünde çağrı yapıldı. (Şerife ÇOBAN)
Alanya Esnaf Odası’ndan ilan uyarısı
Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, emlak ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmelere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Özdemir, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında sosyal medya üzerinden yapılan ilanların da sıkı denetime tabi olduğunu hatırlattı
Kaynak: Haber Merkezi
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