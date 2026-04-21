​ALANYA’DA 9 çocuk ressamın hazırladığı “Geleceğin Deha Ressam Çocukları” sergisi, tarihi sarnıcın atmosferinde sanatseverlerle buluştu.

​Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir açılışa imza attı. Dokuz yetenekli çocuğun büyük bir özveriyle hazırladığı “Geleceğin Deha Ressam Çocukları” adlı resim sergisi, tarihi sarnıçta düzenlenen özel bir programla kapılarını açtı.

​SANATSEVERLERLERDEN TAM NOT

​Açılış törenine Başkan Yardımcısı Koçak’ın yanı sıra öğretmenler, öğrenci velileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide yer alan ve minik ressamların hayal dünyasını yansıtan realist ve sürrealist eserler, ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı.

​Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, çocukların sanatsal gelişimine verdikleri önemi vurguladı. Koçak, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine öncülük eden Sanatçı ve Resim Öğretmeni Meltem Gemalmayan başta olmak üzere, sergiye katkı sunan diğer tüm isimlere teşekkürlerini iletti.

Koçak​" Çocuklarımızın bu yaşta ortaya koyduğu vizyon, geleceğin sanat dünyası adına bizleri heyecanlandırıyor." İfadelerini kullandı.