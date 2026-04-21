​ALANYA’DA TİCARET TAMAMEN DURMUŞ VAZİYETTE

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, ikinci el araç piyasasında yaşanan derin krize dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İkinci el araç satışlarının neredeyse tümüyle durmuş vaziyette olduğunu vurgulayan Dündar, hükümetin izlediği yanlış politikalar ve yüksek faiz oranları nedeniyle hem galerici esnafının araç alamaz hale geldiğini hem de vatandaşın alım gücünün tükendiğini ifade etti. Alanya özelinde özellikle emlak ve araç satışlarının durma noktasına geldiğini belirten Dündar, esnafın adeta can çekiştiğini dile getirdi. Ekonomi yönetiminin yaklaşımını eleştiren Dündar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarının esnafın iş yapmasından ziyade sadece kamuya kaynak aktarmaya odaklandığını savundu.

​ESNAF ÇARESİZLİK İÇİNDE KEPENK KAPATMAYA GİDİYOR

​Piyasadaki durgunluğun ulaştığı boyutu çarpıcı bir örnekle anlatan Burhan Dündar, önceki yıllarda galeriye gelen bir aracın aynı gün telefon yağmuruna tutulup anında rezerve edildiğini, ancak bugün gelinen noktada esnafın dükkanında sadece kendi kendine çay ısmarlar hale geldiğini söyledi. Sürekli artan vergilerin altında ezilen galerici esnafının ya iş değişikliğine gitmek ya da kepenk kapatıp bir yerde ücretli çalışan olmayı düşünecek kadar zor bir sürece girdiğini belirten Dündar, özellikle iş yeri kira olan esnafların bu ağır şartlara ne kadar daha dayanabileceğinin en büyük soru işareti olduğunu dile getirdi.

​DAR GELİRLİ İÇİN OTOMOBİL ARTIK BİR HAYAL OLDU

​Sektördeki tıkanıklığın sadece satışlarla sınırlı olmadığını, yüksek yakıt fiyatları ve her gün değişen kuralların vatandaşın otomobil sahipliği önündeki en büyük engeller haline geldiğini ifade eden Dündar, yüksek faiz oranlarının yanı sıra sigorta, kasko ve bakım gibi ek giderlerin de insanları otomobil almaktan tamamen uzaklaştırdığını belirtti. Mevcut ekonomik iklimde dar gelirlilerin bir araç sahibi olma hayali kurmasının dahi mümkün olmadığını söyleyen İlçe Başkanı Dündar, piyasadaki genel belirsizliğin ve gelecek kaygısının esnafın boynunu büktüğünü vurgulayarak tüm esnafa sabır ve yardım diledi.