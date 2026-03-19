Washington ile Tahran hattındaki askeri tansiyon durdurulamaz bir boyuta ulaştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 28 Şubat tarihinden bu yana devam eden operasyonlarda yepyeni ve çok daha yıkıcı bir safhaya geçildiğini tüm dünyaya ilan etti. Amerikan ordusunun hedeflerinden asla sapmadığının altını çizen Hegseth, bugüne kadarki en sarsıcı ve geniş çaplı operasyonun bugün başlatılacağını duyurdu.

DENİZALTILAR YOK EDİLDİ, SAVUNMA HATTI ÇÖKÜYOR

Sahadaki çatışmaların her geçen gün daha da şiddetlendiğini belirten ABD cephesi, savaşta üstünlüğün tamamen kendilerinde olduğunu iddia ediyor. Pentagon'un en temel amacının, İran'ın balistik füze altyapısını, savunma sanayisini ve deniz gücünü tamamen felç etmek olduğu vurgulandı. Açıklanan son verilere göre, tırmanan bombardımanlar sonucunda İran donanmasına ait 11 denizaltı saf dışı bırakılırken, füze üretim tesisleri de ağır yara aldı.

NÜKLEER REST VE RADARLARA MİSİLLEME ŞOKU

Ortadoğu'yu adeta ateş çemberine çeviren krizde karşılıklı askeri kayıplar da netleşiyor. Washington yönetimi, İran'ın nükleer silaha ulaşmasına kesinlikle izin verilmeyeceği restini yinelerken, Tahran cephesinden gelen misillemelerin bilançosu da ortaya çıktı. İran güçlerinin düzenlediği karşı saldırılarda, ABD ve müttefiklerine ait tam 10 stratejik radar tesisinin vurularak hedef alındığı öğrenildi.

ALANYA KÜRESEL KRİZİ YAKINDAN İZLİYOR

Dünyanın nefesini tutarak izlediği bu sıcak çatışma ortamı, küresel turizm ve ekonomi ağlarına doğrudan etki potansiyeli taşıdığı için Türkiye'de de geniş yankı buluyor. Özellikle uluslararası seyahat güvenliği ve ekonomik dalgalanmalara karşı son derece hassas olan Alanya kamuoyu, Ortadoğu'daki bu devasa askeri gerilimin turizm sezonuna ve yerel ekonomiye olası yansımalarını dikkatle takip etmeyi sürdürüyor.