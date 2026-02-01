Avsallar Mahallesi’nde annesiyle yürüyen küçük çocuk, bir köpeğin ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

OLAY AVSALLAR MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Alanya’nın Avsallar Mahallesi'nde yaşanan olayda, 5 yaşındaki M.Y. sokakta annesiyle birlikte yürüdüğü sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre, çocuğun N.U.’ya ait olduğu öğrenilen köpek tarafından ısırıldığı belirtildi. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir anlık… Anneler için sokakta yürürken bile tedirgin olunan o anlardan biri.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Köpeğin sahipli olduğu belirlenirken, olayla ilgili idari süreç başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için hayvan sahiplerinin daha dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.