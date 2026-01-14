Çıplaklı Mahallesi’nde müstakil evin altındaki odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyürken, evde hasar oluştu.

ODUNLUKTA BAŞLADI, EVE SIÇRADI

Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın mahallede korku dolu anlara yol açtı. Edinilen bilgilere göre, evin alt kısmında yer alan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin alt bölümünde ciddi hasara neden oldu.

İTFAİYE ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yoğun duman ve alevlere rağmen ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle evin odunluk bölümünde ve alt katında maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.