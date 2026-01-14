Emekli Hilmi ve Nuray Günay çiftinin ifadesine göre, 2020 yılında satın aldıkları asansörlü dairelerini maddi nedenlerle kiraya verdi. İlk etapta yapılan 2 yıllık kira sözleşmesi, kiracının isteğiyle 1 yıl daha uzatıldı.

Bitmeyen sorunlar tam da bu sürenin bitiminde başladı.

SAĞLIK GEREKÇESİYLE KENDİ EVLERİNİ İSTEDİLER

Günay çifti, ilerleyen sağlık sorunları nedeniyle artık kendi evlerine taşınmak zorunda olduklarını kiracıya bildirdi. İddiaya göre kiracı R.Ö. önce süre istedi, ardından evi boşaltmayacağını söyledi.

Bu süreçte taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca konu yargıya taşındı. Adliyelerdeki mücadele yaklaşık 2 yıldır sürüyor.

“MERDİVEN ÇIKMAK BENİM İÇİN ÇOK ZOR”

Hilmi Günay yaşadıklarını anlatırken kelimeleri dikkatle seçiyor. Çünkü anlatmak bile yorucu.

“2024’te yapılan tetkiklerde kanser olduğum ortaya çıktı. Kemoterapi, radyoterapi gördüm, ameliyat geçirdim. Hâlâ düzgün yürüyemiyorum. Merdiven çıkmak benim için gerçekten çok güç” diyor.

Sadece kendisi değil, eşi Nuray Günay da ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Çiftin sunduğu sağlık raporlarına göre Hilmi Günay’ın engel oranı yüzde 92, eşinin ise yüzde 96.

“BOŞALTIRIM DEDİ AMA ÇIKMADI”

Günay, kiracıyla ilk konuşmayı da açıkça anlatıyor:

“Durumumu anlattım. Ameliyat olacağımı, bu eve gerçekten ihtiyacım olduğunu söyledim. İlk başta ‘boşaltabilirim’ dedi. Ama sonra hiçbir şey değişmedi.”

Bugün gelinen noktada, ağır sağlık sorunları yaşayan emekli çift kendi evlerine taşınamazken, dava süreci hâlâ devam ediyor.