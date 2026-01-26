Alanya, bir yandan doğanın sert yüzüyle diğer yandan altyapı ihmalleriyle boğuşuyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler, ilçede kriz çanlarının çaldığını gösteriyor.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞECEK

Bölge genelinde öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı sistemin, gece yarısından itibaren Alanya ve doğu ilçelerinde şiddetini artırarak adeta afete dönüşme riski taşıdığı bildirildi. Metrekareye 100 kilograma varan aşırı yağış tahmini; sel, su baskını, yıldırım ve hortum ihtimallerini de beraberinde getirdi. Tehlike sadece kıyıda değil, 1500 metre rakımın üzerindeki yaylalarda kar esareti yaşanıyor. Alanya Kırsal Hizmet ekiplerinin Gömürgen Yaylası’nda mahsur kalan vatandaşlar için gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, fırtınanın Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği vurgulandı.

SAHİL YOLUNDA BÜYÜK İHMAL ZİNCİRİ

Gökyüzünden gelen afet riski yerde yaşanan skandalla birleşince tehlikenin boyutu katlandı. Oba ile Tosmur arasındaki kritik sahil bandında sokak lambalarının 10 gündür yanmaması bölgeyi zifiri karanlığa mahkum etti. Vatandaşların Karayolları, Belediye ve elektrik dağıtım şirketi üçgeninde muhatap bulamaması tepkileri büyütüyor. Şiddetli yağış altında görüş mesafesinin düşmesi ve aydınlatmanın çalışmaması, bu güzergahı hem yayalar hem de sürücüler için adeta bir kaza tuzağına dönüştürdü.