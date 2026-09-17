Alanya’da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik saha çalışmasında, 28 yaşındaki E.Ş.’nin Konaklı Mahallesi’nde bulunduğu adres tespit edildi.

Yapılan incelemede E.Ş.’nin, “Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 ayrı dosya kapsamında toplam 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Adresin tespit edilmesinin ardından JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan E.Ş. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

JASAT EKİPLERİ ARANAN ŞAHISLARA ODAKLANIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT ekipleri; faili meçhul asayiş olaylarının aydınlatılması, nitelikli suçlarla bağlantılı şüphelilerin tespit edilmesi ve özellikle uzun süredir aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda adres araştırması, saha çalışması ve yetkili makamların kararları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar, aranan hükümlülerin yakalanmasında önemli rol oynuyor.

Alanya gibi nüfus hareketliliğinin yüksek olduğu turizm merkezlerinde bu çalışmalar yıl boyunca önem taşıyor. İlçenin batısında bulunan Konaklı da turizm faaliyetlerinin ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu mahalleler arasında yer alıyor. Yerleşik nüfusun yanı sıra dönemsel nüfus hareketlerinin de yaşandığı bölgelerde kolluk birimleri, aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını farklı birimler arasında koordinasyon sağlayarak sürdürüyor.

KESİNLEŞMİŞ CEZALARDA İNFAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler açısından süreç, devam eden bir soruşturma veya kovuşturmadan farklı olarak verilen cezanın infaz edilmesine dayanıyor. Mevzuata göre kesinleşen hapis cezalarına ilişkin mahkeme kararları Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor ve infaz işlemleri savcılık tarafından takip ediliyor. Kasten işlenen suçlarda belirli sürenin üzerindeki hapis cezalarının infazı amacıyla doğrudan yakalama emri çıkarılması da mümkün bulunuyor.

Hakkında yakalama emri bulunan hükümlünün kolluk tarafından yakalanmasının ardından kimlik ve adli işlemleri tamamlanıyor. Gerekli adli prosedürün ardından kesinleşmiş cezanın infazı için hükümlü ceza infaz kurumuna gönderiliyor. Bu nedenle kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonlar, yeni bir suç isnadından ziyade daha önce kesinleşen mahkeme kararının yerine getirilmesini sağlamaya yönelik infaz sürecinin bir parçasını oluşturuyor.

ADLİ İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konaklı Mahallesi’nde yakalanan E.Ş., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kaynakta yer alan bilgiye göre çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü kadın, daha sonra Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Böylece E.Ş. hakkında üç ayrı dosyadan kesinleşen toplam 14 yıl 7 aylık hapis cezasının infaz süreci başlatılmış oldu.

Jandarma ve emniyet birimleri, Türkiye genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Vatandaşların da aranan kişilerin bulunduğu yere ilişkin güvenilir bir bilgiye ulaşmaları halinde doğrudan müdahalede bulunmak yerine durumu yetkili kolluk birimlerine bildirmeleri, hem kişisel güvenliğin korunması hem de adli sürecin usulüne uygun yürütülmesi açısından önem taşıyor.