Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi yükü, araç sahiplerini yakından ilgilendiren zam ve indirimleri beraberinde getiriyor. Son gelen bilgilere göre motorin grubunda yeni bir fiyat artışı daha gündemde.

Son haftalarda Brent petrolün uluslararası piyasalarda yukarı yönlü seyri, döviz kurundaki dalgalanma ve ÖTV başta olmak üzere vergi kalemleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu tablo, özellikle motorin fiyatlarında daha sık güncellemelere yol açıyor.

MOTORİNE 1,43 TL ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1,43 TL zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı ifade ediliyor. Zam kararıyla birlikte Alanya, Antalya, Manavgat ve Gazipaşa’da tabelaların yeniden değişmesi bekleniyor.