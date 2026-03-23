ALKÜ ile Alanya Belediyesi iş birliğiyle geleneksel hâle getirilen diş taraması etkinliği, bu yıl da engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu bireylere ALKÜ Diş Hekimliği Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan da eşlik etti. Program kapsamında down sendromlu bireylerin diş kontrolleri yapıldı, sağlık sorunu olanlara müdahale edildi.

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, etkinlikte yaptığı açıklamada kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Engelli bireylerin günlük yaşamlarında sağlık hizmetlerine erişiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Konukçu, “Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi son derece önemlidir. Diş sağlığı da bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. ALKÜ ile belediyemizin geleneksel hâle getirdiği bu diş taraması etkinliği, kurumlar arası iş birliğinin topluma yansıyan en güzel örneklerinden biridir.” dedi.

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın ise engelli bireyler ve ailelerine her zaman destek olmayı üniversitenin temel misyonlarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Akın, “Biz her zaman engelli bireyler ve ailelerinin yanındayız. Tüm diş tedavileri fakültemizde eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm engelli vatandaşlarımızı gönül rahatlığıyla ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne bekliyoruz.” diye konuştu.

