ALANYA, sadece güneşi ve tarihiyle değil, zengin mutfak kültürü ve bereketli topraklarıyla da uluslararası gastronomi dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. House of Bohem'de "Üç Usta Tek Mutfak" konseptiyle düzenlenen özel bir etkinlik için Alanya’ya gelen Michelin ödüllü şef Frank Funke (1990), Master Şef jüri üyesi Murat Bozok ve Hell’s Kitchen yarışmacısı Georgi Bozhkov, mutfağa girmeden önce şehrin yerel kalbine indi. Gerçek lezzetin topraktan ve denizden çıktığı o ilk anda başladığına inanan usta şefler, Alanya balık halini ve yerel üretici pazarlarını gezdi. Bölge esnafıyla sohbet eden ve Alanya'nın taze ürünlerini yakından inceleyen ustalar, misafirlerine sunacakları özel menünün malzemelerini bizzat tezgahtan seçti. Bu anlamlı keşif turu, Alanya'nın yerel tarım ürünlerinin uluslararası standartlardaki tabaklarda nasıl başrolde olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞEHRİN MUTFAK MİRASI USTALARLA BULUŞTU

Şeflerin bu ilham verici pazar mesaisine, destinasyon tanıtımına büyük önem veren ALTAV Başkan Yardımcısı Gökçe Aydoğan Ergün, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa ve House of Bohem ile Ananea Kleopatra Beach’in yöneticileri de eşlik etti. Ziyaret esnasında misafir şeflere, bölgeye özgü ürünlerin hikayesi ve şehrin kadim mutfak mirası hakkında bilgiler aktarıldı. Organizasyonun Alanya'nın gastronomi turizmi vizyonuna katkısını değerlendiren ALTAV Başkan Yardımcısı Gökçe Aydoğan Ergün, “3 michelin yıldızlı şefimiz özel bir organizasyon için Alanya'dalar. Biz de Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Belediyesi olarak onlarla salı pazarı ve balık halini gezdik. Her zaman söylediğimiz gibi, amacımız 12 ay yaşayan, sadece kitle turizmiyle değil; sağlık turizmi, spor turizmi ve gastro turizmle de öne çıkan bir Alanya markası yaratmak. Bu kapsamda da ALTAV olarak, Alanya'yı dünya sahnesinde hak ettiği yere taşıyacak bu ve benzeri tüm organizasyonların her zaman en büyük destekçisi olacağız” dedi. Alanya'nın yerel ürün gücünün uluslararası gastronomiyle buluşmasının önemine değinen Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ise şunları kaydetti: "Yerel kalkınmanın desteklenmesi ve yerel üreticinin ürünleriyle güzel tabaklar çıkarılması, gastronomi anlamında işlenmesi için güzel bir çalışma oldu. Alanya, mikro klima özelliği sayesinde tropikal meyvelerden zengin deniz ürünlerine ve Toroslar'ın şifalı otlarına kadar inanılmaz geniş bir ürün yelpazesine sahip. Şehir olarak bu eşsiz çeşitliliği korumaya ve Alanya'yı uluslararası arenada güçlü bir gastronomi destinasyonu olarak konumlandırmaya büyük önem veriyoruz. Şeflerimiz de tek tek pazar yerindeki ürünleri incelediler. Alanya tarımı hakkında bilgiler edindiler, üreticilerle sohbet ettiler. Ve Alanya'nın yöresel balık ve tarım ürünlerini alarak farklı lezzetler ortaya çıkarmak üzere etkinlik alanına geçtiler” diye konuştu.

Kaynak: ALTAV/BÜLTEN