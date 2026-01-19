Alanya’da tarımsal üretimi yakından ilgilendiren <strong>don riski için uyarı geldi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bu gece hava sıcaklıklarında ciddi düşüş beklendiğini belirterek üreticileri önlem almaya çağırdı.

YÜKSEK KESİMLERDE DON RİSKİ DAHA FAZLA

Göktepe’nin paylaştığı bilgilere göre, gece saatlerinde sahil kesiminde sıcaklık 6 dereceye kadar gerilerken, Toslak, Demirtaş, Emişbeleni gibi yüksek rakımlı üretim alanlarında sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Bu seviyelerin özellikle seralar ve açık alandaki hassas ürünler için risk oluşturduğu ifade ediliyor.

ÜRETİCİLERE “DON NÖBETİ” ÇAĞRISI

Ziraat Odası, olası zararların önüne geçebilmek için üreticilerin gece boyunca tedbirli olmasını istedi. Yapılan uyarılarda, sobaların hazır tutulması, etek naylonlarının kapatılması ve ürünlerin korunması amacıyla don nöbeti tutulması gerektiği vurgulandı.

TARIMSAL KAYIP RİSKİNE DİKKAT

Alanya’da sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu bu dönemde yaşanabilecek don olaylarının, ürün kalitesi ve verim üzerinde doğrudan etkili olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, kısa süreli ihmalin bile ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğine dikkat çekiyor.