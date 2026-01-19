Alanya’da son günlerde sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda belirgin bir artış yaşanıyor. Influenza, RSV ve COVID-19 virüslerinin aynı anda görülmesi, kentte “üçlü salgın” olarak adlandırılan bir tabloyu ortaya çıkardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar risk grubunda yer alıyor.

HASTANELERDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Alanya’daki devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve halsizlik şikâyetleriyle başvuranların sayısı yükseldi. Hekimler, bu dönemde vakaların önemli bir bölümünde “kemik kırılır gibi” tarif edilen yaygın vücut ağrıları görüldüğünü aktarıyor.

ANTİBİYOTİK DEĞİL, DİNLENME VE SIVI

Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalıkların tamamının viral olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle antibiyotiklerin etkisiz olduğu, tedavinin temelini dinlenme, bol sıvı tüketimi ve semptomlara yönelik destekleyici ilaçların oluşturduğu vurgulanıyor.

BU BELİRTİLERDE MUTLAKA DOKTORA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, özellikle bazı belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Nefes darlığı, üç günü aşan yüksek ateş, göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması isteniyor.

Turizm sezonu öncesi nüfus hareketliliğinin artması beklenen Alanya’da, kalabalık ortamlarda maske kullanımı, el hijyeni ve hasta kişilerin toplum içine çıkmaması da önemli önlemler arasında gösteriliyor.