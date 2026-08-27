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Alanya’da dolandırıcı jandarmadan kaçamadı
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Alanya Haberleri
Alanya’da dolandırıcı jandarmadan kaçamadı
Alanya’da dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 yaşındaki firari, jandarmanın Dim Çayı bölgesinde düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
27.08.2026 - 09:47
Yayınlanma
27.08.2026 - 09:51
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Türkoğlu’ndan 26 Ağustos mesajı: “Türk milletinin kaderini değiştiren üç büyük dönüm noktası”
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Muhabir:
Mehmet AL
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