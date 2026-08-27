Türkoğlu’ndan 26 Ağustos mesajı: “Türk milletinin kaderini değiştiren üç büyük dönüm noktası”
Türkoğlu’ndan 26 Ağustos mesajı: “Türk milletinin kaderini değiştiren üç büyük dönüm noktası”
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Muhabir: Mehmet AL