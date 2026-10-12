ALANYA Belediyesi ve Alanya Belediyespor tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Alanya Mahalle Ligi Dr. Ali Nazım Köseoğlu Sezonu’nda ilk hafta, futbol heyecanının yanı sıra tribünlerde yaşanan coşkuyla geride kaldı. Alanya’nın 44 mahallesini spor çatısı altında buluşturan organizasyonda, 4 Ekim Pazar günü başlayan ve 9 Ekim Cuma günü sona eren ilk hafta müsabakaları Mahmutlar Sahası’nda oynandı. Sekiz grupta mücadele eden takımların sahaya çıktığı beş maç gününde 20 karşılaşma yapılırken, toplam 82 gol kaydedildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu’nun sembolik başlama vuruşuyla açılışı gerçekleştirilen turnuva, ilk haftadan itibaren mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TRİBÜNLERDE MAHALLE COŞKUSU

Turnuvanın ilk haftasında sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşanan hareketlilik de dikkati çekti. Mahallelerini desteklemek için Mahmutlar Sahası’na gelen çok sayıda taraftar, karşılaşmalar boyunca takımlarına destek verdi. Tribünlerde açılan pankartlar, yakılan meşaleler, çalınan davullar ve maç boyunca süren tezahüratlar, karşılaşmalara farklı bir atmosfer kazandırdı. Mahallelerinin renklerini ve simgelerini tribünlere taşıyan taraftarlar, futbolcuların sahadaki mücadelesine ortak oldu. Özellikle akşam saatlerinde oynanan karşılaşmalarda mahalleler arasındaki rekabet tribünlere de yansırken, farklı yaş gruplarından sporseverler aynı organizasyonda buluştu. Mahalle sakinlerinin takımlarına gösterdiği ilgi, organizasyonun yalnızca sportif rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdiğini ortaya koydu.

20 KARŞILAŞMADA 82 GOL ATILDI

İlk haftası geride kalan turnuvada oynanan 20 karşılaşmada fileler 82 kez havalandı. Maç başına 4,1 gol ortalamasının yakalandığı haftada 15 karşılaşma bir takımın galibiyetiyle sonuçlanırken, 5 müsabakada eşitlik bozulmadı. Haftanın en farklı galibiyetine Obaalacami Mahallesi imza attı. Soğukpınar Mahallesi karşısında sahadan 9-0 galip ayrılan Obaalacami, hem ilk haftanın en yüksek gol sayısına ulaşan takımı oldu hem de 9 farklı galibiyetle turnuvanın ilk haftasına damga vurdu. Haftanın en gollü karşılaşmalarından biri ise Başköy ile Yaylakonak arasında oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Yaylakonak Mahallesi 5-4 kazanırken, iki takımın toplam 9 gol attığı karşılaşma ilk haftanın dikkat çeken müsabakaları arasında yer aldı. İlk haftanın golsüz tamamlanan tek karşılaşması ise Küçükhasbahçe ile Dere arasında oynandı.

GRUPLARDA İLK SIRALAR ŞEKİLLENDİ

Sekiz grupta oynanan karşılaşmaların ardından ilk hafta puan durumları da şekillenmeye başladı. A Grubu’nda Cikcilli ve Kızılcaşehir üçer puan ve artı 3 averajla ilk iki sırayı paylaşırken, Aliefendi de ilk maçını kazanarak üç puana ulaştı. B Grubu’nda Toslak, C Grubu’nda Hocalar, E Grubu’nda Türkler, F Grubu’nda Obaalacami ve G Grubu’nda Yalçı ilk haftayı gruplarının lideri olarak tamamladı. D Grubu’nda Konaklı ve Demirtaş üçer puan ve artı 4 averajla ilk iki sırada yer alırken, H Grubu’nda Çıplaklı ve Fakırcalı ilk karşılaşmalarını kazanarak üçer puana ulaştı. Gol krallığı yarışında da ilk haftadan itibaren rekabet başladı. Obaalacami Mahallesi’nden Alper Gülten ile Basırlı Mahallesi’nden Serhat Şenol, üçer golleriyle öne çıkan oyuncular arasında yer aldı.

İLK HAFTANIN SONUÇLARI

Alara 0-3 Kızılcaşehir

Aliefendi 1-0 Gümüşkavak

Cikcilli 4-1 İncekum

Basırlı 3-3 Şıhlar

Toslak 4-1 Kayabaşı

Tosmur 2-2 Mahmutlar

Çamlıca 1-0 Tırlar

Güzelbağ 1-1 Taşbaşı

Elikesik 0-4 Yalçı

Sugözü 1-0 Sapadere

Paşaköy 0-5 Hocalar

Başköy 4-5 Yaylakonak

Kocaoğlanlı 1-5 Konaklı

Süleymanlar 1-1 Yeşilöz

Emişbeleni 1-3 Fakırcalı

Saburlar 1-5 Demirtaş

Obaalacami 9-0 Soğukpınar

Çıplaklı 4-0 Hacımehmetli

Türkler 3-2 Gümüşgöze

Küçükhasbahçe 0-0 Dere

HEYECAN İKİNCİ HAFTADA DEVAM EDECEK

İlk haftanın tamamlanmasıyla birlikte gözler turnuvanın ikinci hafta karşılaşmalarına çevrildi. Sekiz grupta oynanan müsabakalar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 16 takım, son 16 turuna yükselecek. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle başlayan organizasyonda mücadeleler Mahmutlar Sahası’nda devam edecek.