Alanya’nın kırsal mahallelerinden merkezine kadar on binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren mülkiyet sorununda beklenen kritik adım atıldı. Orman vasfını yitirmiş araziler (2B) konusunda yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan düzenleme TBMM Komisyonu’ndan geçti. Yıllardır işlediği toprağın tapusunu almak için bekleyen ancak çeşitli nedenlerle süreci tamamlayamayan Alanyalılar için "ikinci bahar" niteliğinde bir dönem başlıyor.

31 TEMMUZ KRİTİK EŞİK

Meclis’teki Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi, hak sahiplerine hayati bir süre tanıdı. Daha önce başvuru yapmadığı için hakkını kaybedenler veya başvuru yapmasına rağmen ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediği için süreci yananlar sisteme yeniden dahil edildi. Yapılan düzenlemeye göre, vatandaşların hak kaybına uğramadan tapularına kavuşabilmeleri için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ilgili kurumlara başvuranlar, arazilerinin yasal sahibi olabilecek.

ÖDEMELERDE ENFLASYON AYARI

Yeni düzenleme sadece süreyi değil, ödeme koşullarını da netleştirdi. Tapu hayali kuran vatandaşların ödeyeceği tutarlar, güncel ekonomik veriler ışığında yeniden hesaplanacak. Satış bedelleri, önceki başvuru süresinin dolduğu tarihten, vatandaşın ödeme için yapacağı yeni başvuru tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak güncellenecek. Bu güncellemede TÜİK tarafından açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranları baz alınacak.

102 BİN KİŞİNİN KADERİ DEĞİŞİYOR

Alanya gibi tarım ve turizmin iç içe olduğu bölgelerde "arazi barışı" anlamına gelen bu düzenlemeden, Türkiye genelinde yaklaşık 102 bin vatandaşın faydalanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, 2B yasası kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi tapusuna kavuşurken, devlet kasasına 18 milyar lira gelir sağlandı. Alanya’daki hak sahiplerinin de 31 Temmuz’a kadar harekete geçerek mülkiyet sorununu kökten çözmesi bekleniyor.