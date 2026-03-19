Bayram tatili öncesi özellikle Alanya ve Antalya hattında yola çıkacak sürücüler için kritik bir değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte hız sınırı ihlallerinde uygulanan tolerans kaldırılırken, cezalar da kademeli olarak yükseltildi. Yoğun trafik beklenen Alanya çevre yolu ve turistik güzergâhlarda denetimlerin artması bekleniyor.

HIZ TOLERANSI KALDIRILDI

Yeni uygulamayla birlikte sürücüler için daha düşük tolerans sınırları geçerli olacak:

Yerleşim yeri içinde: 5 km/s

Yerleşim yeri dışında: 10 km/s

Bu değişiklik, özellikle Alanya şehir içi trafikte düşük hız aşımının bile cezaya dönüşeceği anlamına geliyor.

CEZALAR KADEMELİ OLARAK ARTIRILDI

Hız limitini aşan sürücülere uygulanacak cezalar artık daha yüksek ve ihlal oranına göre artıyor. Yüksek hız ihlallerinde 30 bin TL’ye kadar ceza ve ehliyete el koyma gibi yaptırımlar söz konusu.

RADAR UYARI CİHAZLARINA YASAK

Yeni düzenleme kapsamında hız tespit cihazlarını haber veren sistemler de yasaklandı. Bu cihazları bulunduran sürücülere 185 bin TL, imal ve ithal edenlere ise 370 bin TL ceza uygulanacak.

BAYRAM TRAFİĞİ ÖNCESİ UYARI

Yetkililer, özellikle bayram döneminde artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek sürücülerin hız limitlerine uyması gerektiğini vurguluyor. Alanya’da artan araç trafiği göz önüne alındığında, kurallara uyum hem can güvenliği hem de yüksek cezalarla karşılaşmamak açısından büyük önem taşıyor.