ALANYA Kaymakamlığı koordinesinde; Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin icra ettiği 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı izleyicilerden tam not aldı. Program öncesi Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Çıvgın Çuzukoğlu tarafından hazırlanan ve birbirinden güzel çalışmalara yer verilen resim sergisi açılışı yapıldı ve ardından tören programına geçildi. Programın açış konuşmasını yapan okul Müdürü Mustafa Aksoy, bu yılın teması olan: Korkma! Gençliğin ruhu burada! bağlamında gençliğin önemine vurgu yaptı ve İstiklal Marşımızın milli mutabakat metnimiz olduğunu ifade eden konuşmasını, Nihat Sami Banarlı’nın: “Bana öyle geliyor ki bu muazzam şiiri sadece Âkif yazmadı. Kâğıda heyecanını döken Akif’le beraber, toprağa kanını dökenler birleşerek yazdılar.” cümlesiyle sonlandırdı.



ÖĞRENCİLER GURURLANDIRDI

Ardından ödül törenine geçildi. Farklı dallarda birinci olan öğrencilere ödülleri Alanya Kaymakamı Sayın Şakir Öner Öztürk ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kısa film yarışmasında ilçe ve il birinciliği, resim yarışmasında ilçe birinciliği ve il ikinciliği, fotoğraf yarışmasında ilçe birinciliği dereceleriyle Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin önemli bir başarıya imza attığı görüldü. Programda Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, ahlak ve karakteri, Batı’ya bakışı, Asım’ın nesli, vefatı, milli mücadele yılları ve İstiklal Marşımızın yazılma aşamaları şiirler, ezgiler ve kısa dramalarla izleyicilere sunuldu.

SEYİRCİLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İstiklal Marşımızın duvara yazılma sahnesinde ve açıklama bölümlerinde seyircilerin göz yaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Program finalinde; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!” temalı müzik öğretmenleri arası beste yarışmasında Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Cerim’e Türkiye beşinciliği kazandıran eser seslendirildi ve eser izleyicilerden büyük beğeni aldı. Program sonunda protokol üyeleri ve seyircilerden tam not alan Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu program sayesinde Mehmet Akif Ersoy’un hafız olduğunu, İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçen bir yüzücü olduğunu, gülle attığını, iyi bir güreşçi olduğunu, ana dili gibi Arapça, Fransızca ve Farsça bildiğini, ney üflediğini, İstiklal Marşı yarışma ödülü olan 500 lira ile o dönemde İstanbul’da üç yalı alınmasına rağmen Akif’in ödünç palto ile meclise geldiğini ve bu ödülü almayıp kadın ve şehit yakınları derneğine bağışladığını öğrendiklerini ifade ettiler.



EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Okul Müdür Mustafa Aksoy tören sonunda, programda görev alan Müzik Öğretmeni Muzaffer Alatalı, Ebru Birdal ve Hüseyin Tan’a, müzisyenler Doğukan Aytekin ve Oğuzhan Uğur’a, Emirhan Taşar ve Aslan Utku Altungibi’ye ayrıca programa katıla tüm öğrencilere teknik masada görevli Muhasebe Öğretmeni Ahmet Kocabaka’a Resim Öğretmeni Hatice Çıvgın Çuzukoğlu’na ve programı hazırlayan ve sunan edebiyat öğretmeni Necaattin Topcu’ya ayrı ayrı teşekkürlerini ifade etti.