Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde önlem alan ekipler, plakası belirlenen yolcu otobüsüne baskın düzenledi. Araçtan inmeye çalışırken yakalanan şüpheli Özgür B'nin (41) üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 270 gram saf eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, 2024 yılında öğretmenlik mesleğini bıraktığı, ardından tır şoförlüğü yaparken esrarla yakalanması üzerine bu işi de bıraktığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.( Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet Al