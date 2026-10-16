Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesi genişletildi. Yeni alınan kararla birlikte, hastaların tedavi süreçlerinde kritik öneme sahip 131 ilaç daha devlet güvencesi altına girdi.

Bakan Işıkhan'ın aktardığı verilere göre, listeye dahil edilen ilaçlar arasında 22 diyabet, 14 pulmoner hipertansiyon ve 6 kanser ilacı yer alıyor. Ayrıca 4 kan ürünü ile 2 alerji aşısı da SGK tarafından karşılanacak tedaviler arasına eklendi.

YERLİ ÜRETİM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Geri ödeme kapsamına alınan 131 ilacın 119'unun yerli üretim olması, sağlık sektöründeki yerel tedarik hacminin istatistiksel yansıması olarak öne çıkıyor. Bu güncellemeyle birlikte hastalar, söz konusu ilaçları reçetelendirdikten sonra eczanelerden SGK kapsamında temin edebilecek.

2026 YILINDA TOPLAM KAÇ İLAÇ KAPSAMA ALINDI?

Yapılan son düzenleme, 2026 yılının başından itibaren SGK listesine eklenen ilaç sayısını 380'e taşıdı. Yıl başından bu yana onaylanan yeni ilaçların 34'ünü ise kanser tedavilerinde kullanılan ilaçlar oluşturuyor.