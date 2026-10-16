Sağlık Bakanlığı, özellikle yaşlı, kronik hastalığı bulunan ve yatağa bağımlı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni uygulamalar üzerinde çalışıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, raporlu ilaçların temininden evde sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda önemli değişikliklerin planlandığını bildirdi.

Yeni sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte düzenli ilaç kullanan hastaların hastanelere gitme ihtiyacının azaltılması, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun hafifletilmesi ve vatandaşların tedavilerine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

RAPORLU İLAÇLAR REÇETESİZ ALINABİLECEK

Bakan Memişoğlu, üzerinde çalışılan düzenlemenin özellikle kronik hastalığı nedeniyle sürekli ilaç kullanmak zorunda olan vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirtti.

Mevcut uygulamada belirli aralıklarla yeniden reçete yazdırmak zorunda kalan hastaların, yeni sistemle birlikte ilaç raporları geçerli olduğu sürece doğrudan eczanelere başvurabilmesi planlanıyor.

Memişoğlu, bir doktor tarafından ilaç raporu düzenlenmesinin ardından tedavide herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece hastanın yeniden reçete almak zorunda kalmayacağını ifade etti.

Düzenlemenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli şekilde hazırlandığını belirten Memişoğlu, sistemin yakın zamanda vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

HER ÜÇ AYDA BİR DOKTORA GİTME DÖNEMİ SONA EREBİLİR

Yeni uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda, özellikle düzenli ilaç kullanan vatandaşların yalnızca reçete yenilemek amacıyla hastaneye veya aile hekimine başvurmasına gerek kalmayacak.

Örneğin altı aylık ilaç raporu bulunan bir hasta, doktorunun ilk reçeteyi düzenlemesinin ardından tedavisinde değişiklik olmadığı sürece raporunun geçerlilik süresi içinde ilaçlarını belirlenen doz ve temin aralıklarına göre eczaneden alabilecek.

Böylece hem hastaların hem de yakınlarının sağlık kuruluşlarına tekrar tekrar gitmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ancak uygulamanın henüz hazırlık aşamasında olduğu, yürürlüğe giriş tarihi ve ayrıntılı kullanım şartlarının kesinleşmediği belirtiliyor.

AİLE HEKİMLERİNE 1859 İLAÇ İÇİN YENİ YETKİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, aile hekimlerinin ilaç reçete etme ve rapor düzenleme yetkilerinin de genişletildiğini açıkladı.

Bu kapsamda aile hekimlerinin mevcut yetkilerine 1859 ilaç daha eklendiğini belirten Memişoğlu, ilaç ve tıbbi malzeme raporlarının aile hekimliği uzmanlarınca düzenlenebilmesine de imkân sağlandığını bildirdi.

Uzman hekim tarafından değerlendirilerek tedavisi belirlenen hastaların, tedavilerinde değişiklik olmadığı sürece belirli ilaçlarını aile hekimleri aracılığıyla temin edebildiğini ifade eden Memişoğlu, böylece hastaların her defasında uzman doktora başvurmasının önüne geçildiğini söyledi.

80 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA EVDE RAPOR KOLAYLIĞI

Sağlık Bakanlığının yaşlı vatandaşlara yönelik çalışmalarına da değinen Memişoğlu, 80 yaş üzerindeki kişilerin ilaç, tıbbi malzeme ve engelli sağlık raporlarının evlerinde düzenlenmeye başlandığını duyurdu.

Özellikle hareket kısıtlılığı bulunan ve hastaneye ulaşmakta güçlük çeken yaşlıların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık, evde sağlık hizmetlerini aile hekimliği, uzaktan sağlık hizmetleri ve palyatif bakım birimleriyle koordineli hale getirerek hastaların sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesini hedefliyor.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye'de 2005 yılından bu yana sürdürülen evde sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını belirten Memişoğlu, yeni sistemin teknoloji ve yazılım altyapısıyla desteklendiğini söyledi.

Evde sağlık koordinasyon merkezleri aracılığıyla hastaların sağlık bilgilerinin ilgili ekipler arasında paylaşılabildiğini belirten Memişoğlu, gerekli durumlarda sağlık personelinin hastaların evlerine yönlendirilebildiğini ifade etti.

Yeni model kapsamında hastaların uzaktan muayene edilmesi, ilaçlarının düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan bazı tıbbi müdahalelerin ev ortamında gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor.

İki şehirde pilot olarak uygulanan sistemin başarılı sonuçlar verdiğini aktaran Memişoğlu, hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı.

PALYATİF BAKIM KAPASİTESİ 8 BİN 618'E ULAŞTI

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yoğun bakım tedavisi tamamlanan ancak sağlık desteğine ihtiyaç duymaya devam eden hastalar için palyatif kritik bakım alanlarının oluşturulduğunu da bildirdi.

Türkiye genelinde 747 palyatif kritik bakım yatağı bulunduğunu belirten Memişoğlu, kamu hastanelerinde 7 bin 229, üniversite hastanelerinde 522 ve özel sağlık kuruluşlarında 120 palyatif bakım yatağı bulunduğunu aktardı.

Bu kapasiteyle birlikte toplam palyatif bakım yatak sayısının 8 bin 618'e ulaştığını belirten Memişoğlu, uygun koşulları sağlayan hastaların evlerinde takip edilebilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Raporlu ilaçların yeniden reçete yazdırılmadan alınmasını sağlayacak uygulamanın kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlıklarını sürdürdüğünü ve düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle kronik hastalığı bulunan, birden fazla ilaç kullanan ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların ilaç temin süreçlerinin kolaylaşması bekleniyor.