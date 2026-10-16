Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye genelinde bireysel kredilerin geri ödenme performansında belirgin bir düşüş yaşanıyor. 9 Ekim itibarıyla ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 6,83 seviyesine çıkarak yeni bir rekor kaydetti.

Daha önce kaydedilen en yüksek oran yüzde 6,66 olarak belirlenmişti. Sadece ihtiyaç kredilerinde değil, bireysel kredi kartı borçlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Kredi kartlarında takipteki alacak oranı yüzde 5,9'a yükselirken, bankacılık sektörünün genel takipteki alacak oranı yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

TAKİP ORANLARINDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Açıklanan veriler, 2024 yılındaki düşük seviyelerin ardından 2025 ve 2026 yıllarına yayılan düzenli bir artış eğilimine işaret ediyor. Uzun süredir devam eden bu yükseliş, bankaların önümüzdeki dönemde yeni kredi ve limit tahsis süreçlerinde daha sıkı risk politikaları uygulamasına zemin hazırlıyor. Sektör genelindeki bozulmanın tek bir kredi türüyle sınırlı kalmaması, tüketici tarafındaki ödeme güçlüklerinin genele yayıldığını gösteriyor.