Antalya'da etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz üzerinde oluşan hortumla bir kez daha kendini gösterdi. Kent açıklarında görülen hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru uzanan hortum, sahilde bulunanlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Görüntülerde, deniz üzerinde dönerek ilerleyen hortumun belirgin bir sütun oluşturduğu görüldü. Doğa olayının meydana geldiği kesin konum ve ne kadar süre etkili olduğu henüz netleşmedi. Hortum nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşandığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

ANTALYA İÇİN 80 KİLOMETRE HIZINDA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 16 Ekim 2026 tarihli değerlendirmelerine göre Antalya genelinde 17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre, yer yer 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Uyarı, cumartesi günü saat 09.00 ile 23.59 arasını kapsıyor.

Antalya Valiliği tarafından duyurulan meteorolojik değerlendirmelerde, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile baca gazı kaynaklı zehirlenme risklerine dikkat çekildi. Vatandaşlardan özellikle açık alanlarda ve rüzgara maruz kalan bölgelerde tedbirli olmaları istendi.

ALANYA VE MANAVGAT AÇIKLARINDA DA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün denizler için yaptığı ayrı değerlendirmeye göre 17 Ekim Cumartesi günü Kaş ile Anamur arasındaki denizlerde batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 50 ila 75 kilometre arasında olacağı tahmin edilirken fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Uyarı kapsamındaki deniz sahası, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa açıklarını da içeriyor. Özellikle küçük balıkçı tekneleri, gezi tekneleri ve diğer deniz araçları açısından rüzgarın oluşturabileceği riskler önem taşıyor. Denizcilerin seyre çıkmadan önce güncel meteorolojik uyarıları kontrol etmeleri gerekiyor.

ANTALYA'DA DAHA ÖNCE DE DENİZ HORTUMLARI GÖRÜLDÜ

Antalya kıyılarında son günlerde benzer doğa olayları da kaydedildi. Kaş ilçesindeki Patara Plajı açıklarında 13 Ekim 2026 tarihinde gündeme gelen görüntülerde, deniz üzerinde aynı anda iki hortumun oluştuğu görüldü. Bu olay, Antalya kıyılarında kısa aralıklarla kaydedilen hortum görüntülerine bir yenisini ekledi.

Antalya'nın fırtına geçmişi de bölgedeki meteorolojik riskin önemini ortaya koyuyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 2021 yılı kayıtlarına dayanan afet verilerine göre Antalya merkezde ölçülen en yüksek rüzgar hızı saatte 155 kilometreye ulaştı. Aynı kayıtlarda, saatte 60 kilometre ve üzerindeki fırtına şiddetindeki rüzgarların özellikle Akdeniz kıyılarında yoğunlaştığı belirtiliyor.

DENİZ HORTUMU NASIL OLUŞUYOR?

Deniz hortumları, su yüzeyi üzerinde oluşan ve kendi ekseni etrafında dönen hava sütunları olarak tanımlanıyor. Özellikle atmosferdeki kararsızlık, nem ve rüzgar koşullarının uygun olduğu durumlarda ortaya çıkabiliyor. Hortumun oluşması için karada mutlaka şiddetli bir fırtına yaşanması gerekmiyor.

Deniz üzerinde oluşan hortumlar, hareket ettikleri bölgede tekneler ve kıyıya yakın alanlar için tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle hortum görüldüğünde kıyıdan izlemek amacıyla yaklaşılmaması, denizde bulunanların ise hortumun hareket yönünden uzaklaşarak güvenli bir bölgeye geçmesi önem taşıyor.