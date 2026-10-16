Altın piyasasında yükseliş hız kesmiyor!
Altın piyasasında yükseliş hız kesmiyor!
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Serbest piyasada gram altın 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla 6.664,51 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,45 yükseldi. Çeyrek altın 10.851,55 lira, Cumhuriyet altını 44.529,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.185,40 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,5324, euro 55,8108 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.663,49 6.664,51
Çeyrek altın 10.609,16 10.851,55
Yarım altın 21.152,01 21.703,10
Tam altın 42.436,63 43.273,46
Cumhuriyet altını 43.866,00 44.529,00
Ata altın 43.762,78 44.866,34
22 ayar bilezik (gram) 6.047,22 6.052,97
14 ayar altın (gram) 3.779,51 3.783,11
Has altın (gram) 6.630,18 6.631,19
Gümüş (gram) 91,84 91,92

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,5212 49,5324
Euro 55,8029 55,8108
Sterlin 66,2141 66,2212

Fiyatlar 16 Ekim 2026 saat 17:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Muhabir: Haber Merkezi