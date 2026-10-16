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Fiyatlar 16 Ekim 2026 saat 17:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla 6.664,51 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,45 yükseldi. Çeyrek altın 10.851,55 lira, Cumhuriyet altını 44.529,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.185,40 dolardan işlem görüyor.

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