Antalya Kepez’de beton ve kireç işleri yapılan bir iş yerinde çalışan 31 yaşındaki Ali Serttaş, kullandığı beton pompası kamyonunun yanında ölü bulundu. Serttaş’ın bir gün önce mesai bitiminde yakınlarına kamyondaki pompayı temizleyeceğini ve bu nedenle eve geç geleceğini söylediği öğrenildi.

YAKINLARI UZUN SÜRE HABER ALAMADI

Olay, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ortaya çıktı. Ali Serttaş, önceki akşam kullandığı beton pompası kamyonuyla iş yerine geldi. Saat 20.30 sıralarında pompayı temizledikten sonra çıkacağını belirten Serttaş’a yakınları daha sonra ulaşamadı.

Sabah iş yerine gelen mesai arkadaşları, Serttaş’ı kamyonun yanında yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Serttaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen yakınları ise incelemeler sürerken büyük üzüntü yaşadı.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP İNCELEMESİYLE NETLEŞECEK

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Ali Serttaş’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Serttaş’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp incelemesi sonucunda belirlenmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut bilgilerle ölümün beton pompasının temizliği sırasında meydana gelen bir kazadan kaynaklandığını söylemek mümkün değil.

BETON POMPALARINDA TEMİZLİK VE BAKIM NEDEN ÖNEMLİ?

Beton pompası sistemlerinde çalışma sonrasında boru ve bağlantılarda kalan betonun temizlenmesi, ekipmanın yeniden kullanılabilmesi açısından rutin işlemler arasında bulunuyor. Ancak bu makineler basınçlı sistemler, hareketli parçalar, borular ve bağlantı elemanları içerdiği için bakım ve temizlik sırasında çalışma güvenliği önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün beton döküm işlerine ilişkin rehberlerinde de pompa sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi ve üretici talimatlarına uygun çalışılması gerektiği belirtiliyor.

Bakanlığın güvenli çalışma dokümanlarında beton pompası borularının ve bağlantı parçalarının sistemde oluşabilecek azami basınca dayanıklı olması, kelepçe ve emniyet elemanlarının kontrol edilmesi gerektiğine yer veriliyor. Hasarlı bağlantıların değiştirilmesi ve ekipman üzerinde yapılacak işlemlerde makinenin oluşturabileceği mekanik risklerin önceden değerlendirilmesi de iş güvenliği tedbirleri arasında bulunuyor.

BETON POMPALARINDA BİRDEN FAZLA RİSK BULUNUYOR

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yayımladığı rehberlerde beton pompası kullanılan işlerde sıkışma, ekipmanın devrilmesi, boru veya bağlantı elemanlarının basınç nedeniyle hareket etmesi ve elektrik hatlarıyla temas gibi farklı tehlikelere dikkat çekiliyor. Kapalı veya yeterince havalandırılmayan alanlarda çalışan araçların egzoz gazları da ayrı bir risk başlığı olarak ele alınıyor. Bu genel risklerin Serttaş’ın ölümüyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise şu aşamada açıklanmış bir bulgu bulunmuyor.

İŞ YERİNDEKİ ÖLÜMLERDE RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

İş yerinde meydana gelen şüpheli veya nedeni ilk aşamada belirlenemeyen ölümlerde olay yeri incelemesi ve adli tıp süreci, ölüm nedeninin ortaya çıkarılması açısından belirleyici oluyor. Kolluk birimleri elde edilen bulguları Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kayıt altına alırken, gerekli görülen durumlarda otopsi ve diğer adli tıp incelemeleri yapılıyor. Olayın iş kazası niteliğinde olup olmadığı ve varsa sorumlulukların belirlenmesi ise elde edilen teknik ve adli bulgulara göre değerlendiriliyor.

AKDENİZ SANAYİ SİTESİ’NDEKİ İNCELEME SONRASI CENAZE MORGA KALDIRILDI

Ünsal Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan incelemelerin ardından Serttaş’ın cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülmesiyle olay yerindeki çalışmalar tamamlandı. 31 yaşındaki çalışanın ölümünün hangi nedenle gerçekleştiğinin, adli tıp incelemesi ve yürütülecek resmi süreç sonunda açıklığa kavuşması bekleniyor.