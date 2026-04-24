23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte esnaf ziyaret edilerek Türk bayrağı dağıtıldı. Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde anlamlı bir organizasyona imza atıldı. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sümbül ile Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Avukat Mehmet Öz'ün katılımıyla düzenlenen programda, kent genelinde esnaf ziyaretleri yapılarak Türk bayrağı dağıtıldı. Alanya’nın farklı noktalarında gerçekleşen ziyaretler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, etkinlik boyunca milli egemenliğin önemi ve Cumhuriyet değerlerinin korunması gerektiğine dair mesajlar verildi. Özellikle çocuklara ithaf edilen bu özel günde bayrağın taşıdığı anlamın vurgulanması, toplumsal farkındalık açısından dikkat çekti.

ESNAFIN TALEPLERİNİ DİNLEDİLER

Program kapsamında yalnızca bayrak dağıtımı yapılmakla kalınmadı, esnafın talep ve beklentileri de dinlendi. Yerel ekonominin güçlendirilmesi, esnafla kurulan bağların sürdürülebilir hale getirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması yönünde karşılıklı iyi niyet temennileri paylaşıldı.

Alanya Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’nın yeni dönemde benzer etkinliklerle hem gençlere yönelik çalışmalarını artırarak hem de toplumun farklı kesimleriyle daha güçlü bağlar kurarak faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi