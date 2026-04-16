Alanya’da 16 Nisan Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde nem ciddi şekilde artıyor.

Alanya 16 Nisan hava durumu saatlik detaylar belli oldu. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, öğleye doğru ısınıyor. Ancak akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık nem nedeniyle değişebilir.

SABAH SERİN BAŞLIYOR

06.00 – 09.00 saatleri arasında parçalı bulutlu hava etkili. Sıcaklık yaklaşık 14°C seviyesinde. Nem oranı ise %68 civarında.

ÖĞLEYE DOĞRU SICAKLIK ARTIYOR

09.00 – 12.00 saatleri arasında sıcaklık 18°C’ye yükseliyor. Nem oranı %47 seviyesine düşüyor. Hava yine parçalı bulutlu.

GÜNÜN EN SICAK SAATLERİ

12.00 – 15.00 saatleri arasında Alanya’da bugün en yüksek sıcaklık 20°C olarak ölçülüyor. Nem oranı %46 civarında.

Bu saatler dışarı çıkmak için en rahat aralık gibi görünüyor. Özellikle sahil tarafında rüzgar hafif hissedilebilir.

ÖĞLEDEN SONRA SICAKLIK GERİLİYOR

15.00 – 18.00 saatleri arasında sıcaklık 18°C’ye düşüyor. Nem oranı yeniden yükselerek %56 seviyesine çıkıyor.

AKŞAM NEM HIZLA YÜKSELİYOR

18.00 – 21.00 saatleri arasında sıcaklık 16°C’ye düşerken, nem oranı %84’e kadar çıkıyor. Bu saatlerde hava daha ağır hissedilebilir.

GECE SERİN VE NEMLİ

21.00 – 24.00 saatleri arasında sıcaklık 14°C seviyesinde kalıyor. Nem oranı %86 ile günün en yüksek seviyesine ulaşıyor.