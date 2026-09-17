Alanya’da 17 Eylül 2026 Perşembe günü elektrik dağıtım şebekesinde yürütülecek yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok noktada planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışmaların kapsamına göre kesintiler 09.00 ile 16.00 saatleri arasındaki farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek. Kesintilerden Konaklı, Türkler, Tosmur, Emişbeleni, Payallar, Beldibi, Gözübüyük, Güney ve Soğukpınar çevresindeki bazı yerleşimler etkilenecek.

KONAKLI VE TÜRKLER'DE SABAH SAATLERİNDE KESİNTİ

Konaklı bölgesinde yatırım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kesintiden Konaklı 23, Mustafa Kemal, 2801 Sokak ve Ahmet Salih Saf Sokak çevresinin etkilenmesi bekleniyor. Türkler'de ise bakım çalışması kapsamında 09.00-12.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Türkler Arık, Türkler Atatürk ve Atatürk Caddesi çevresi çalışma programında yer alıyor.

TOSMUR'DA KESİNTİ 7 SAAT SÜRECEK

Tosmur'da yatırım çalışmaları nedeniyle planlanan kesinti 09.00'da başlayıp 16.00'ya kadar sürecek. Güldalı, Hapıllar, Güldalı Sokak ve Okul Caddesi çevresinin yanı sıra 22102 Sokak, Çakıcı Caddesi, 22103 Sokak, Aydoğan Sokak ve Çomruk bölgeleri de kesintiden etkilenecek noktalar arasında bulunuyor.

EMİŞBELENİ, PAYALLAR VE TÜRKLER'DE BİR SAATLİK ÇALIŞMA

Bakım programındaki bir diğer çalışma Emişbeleni, Payallar ve Türkler'in bazı kesimlerini kapsıyor. Bu bölgelerde elektrik kesintisinin 09.00-10.00 saatleri arasında uygulanması planlanıyor. Emişbeleni Mahallesi, Payallar Hamzalar, Hamzalar Sokak, Softalar Sokak ile Türkler Mahallesi Eczacı Sokak çevresinin çalışmadan etkilenmesi öngörülüyor.

BELDİBİ VE KIRSAL BÖLGELERDE ÇALIŞMA

Beldibi bölgesinde yatırım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Gözübüyük, Güney ve Soğukpınar bölgelerinde ise bakım çalışmaları 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Gözübüyük Mahallesi Devecibeleni Sokak, Güney Mahallesi Karaya, Soğukpınar Bük ile Soğukpınar Mahallesi Karaağaç ve Çileklik mevkileri kesintiden etkilenecek.

PLANLI KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

Elektrik dağıtım sistemindeki planlı kesintiler; şebeke yatırımı, bakım, yenileme ve benzeri teknik çalışmaların güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla uygulanıyor. Alanya'nın elektrik dağıtımından sorumlu AEDAŞ, internet üzerinden sunduğu kesinti haritasında bildirimli ve anlık kesintileri ayrı ayrı gösterirken planlanan bakım çalışmalarını da abonelerin kontrolüne sunuyor. Vatandaşlar adreslerini sorgulayarak yaşadıkları bölgedeki güncel kesinti bilgilerine ulaşabiliyor.

KESİNTİ ÖNCESİNDE NE YAPILMALI?

Planlı kesintiden etkilenecek konut ve iş yerlerinde elektrikle çalışan cihazlar açısından önlem alınması önem taşıyor. Bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarda devam eden çalışmaların önceden kaydedilmesi, şarj gerektiren cihazların hazırlanması ve elektrik kesintisinden doğrudan etkilenecek işlerin planlanan saatler dikkate alınarak düzenlenmesi olası aksaklıkların azaltılmasına yardımcı olabilir. İşletmelerin de ödeme sistemleri, internet bağlantısı, soğutma ekipmanları ve elektrik bağımlı diğer faaliyetleri açısından kendi ihtiyaçlarına uygun tedbirleri değerlendirmesi gerekiyor.

KESİNTİ BİLGİLERİ GÜNCEL OLARAK KONTROL EDİLEBİLİR

Planlı çalışma programlarında saha şartlarına bağlı değişiklikler yaşanabildiğinden, vatandaşların kesinti öncesinde güncel programı kontrol etmesi önem taşıyor. AEDAŞ'ın kesinti sisteminde başlangıç ve bitiş saatleri, etkilenen mahalleler ve çalışmanın açıklaması gibi bilgiler yer alıyor. Elektrik arızaları ve kesintilerle ilgili ihbarlar dağıtım şirketine telefon veya internet üzerinden de iletilebiliyor.

KESİNTİ VE ŞEBEKE HASARINDA TÜKETİCİLERİN HAKLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlemelerine göre elektrik dağıtımında hizmet sürekliliği ve kaliteye ilişkin kurallar bulunuyor. Belirlenen koşulların oluşması halinde kesinti süre ve sayılarına bağlı tazminat hükümleri uygulanabiliyor. Ayrıca kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmayan ve dağıtım şebekesindeki kesinti, arıza veya dalgalanmayla bağlantılı olduğu tespit edilen cihaz hasarlarında, zararın ortaya çıkmasından itibaren 10 iş günü içinde dağıtım şirketine tazmin talebinde bulunulabiliyor.

17 Eylül'deki planlı çalışmaların ekiplerin işlemlerini tamamlamasının ardından ilan edilen saatlerden önce sona ermesi mümkün. Buna karşılık saha ve çalışma koşullarına bağlı olarak programda değişiklik de yaşanabileceğinden, elektrik verilmeye başlandığı kesinleşene kadar şebekenin enerjisiz olduğu varsayımıyla hareket edilmemesi ve elektrik tesisatlarında çalışma yapılmaması güvenlik açısından önem taşıyor.