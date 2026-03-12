ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, patlıcan üretiminde verim düşüklüğü ve fiyat dalgalanmalarının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Tezgahlarına patlıcan koymayan zincir marketleri eleştiren Göktepe, “Tarım Bakanlığımızın kıymetli yetkililerin şu anda Elikesik Mahallemizde patlıcan seramızdayız. Şu anda dört dönüm olan bir alandan 10 kasa patlıcan çıkmayacak boyutta. Gece sıcaklığın çok düşük olması, geçtiğimiz ay yaklaşık 10-15 gün sürekli yağmur yağması nedeniyle şu anda çok fazla bir ürünümüz yok. Ümidimiz yeni çiçeklerin oluşması. Bu çiçekler de yaklaşık 20-25 gün sonra olacak. O zaman da havanın çok sıcak olmasından dolayı verim artacak. Dolayısıyla fiyatlar da düşecek. Şu anda özellikle sivri patlıcanın haldeki fiyatı 120 TL, 2 gün öncesinde 150 TL'ydi. Zincir marketlerimizin yetkililerine seslenmek istiyorum. Birim alanda verim azken, maliyetler de yüksekken zincir marketlerin reyonlarına patlıcanı koymak istememelerini ve bu yönde açıklama yapmalarını doğru bulmuyorum. Üretici güvenilir gıdayı ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor. Zincir marketler para kazanamıyoruz diye tezgaha koymadıklarında üretici zarar ediyor. Dünle bugün arasında 10 TL fiyat farkı var, yarın 20 TL daha düşeceğini öngörüyoruz. Tabii ki taban fiyat ve tavan fiyat uygulaması mutlaka olmalı. Zincir marketlerin bu uygulamadan acilen dönmesini talep ediyoruz" dedi. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit