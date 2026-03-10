Türkiye’de yerli mobilite girişimleri artarken, Karel Kalıp tarafından kurulan mobilite markası Karea, ilk elektrikli araç modelini tanıttı. Karea Fit adı verilen araç, özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik kullanım hedefiyle geliştirilen kompakt bir elektrikli model olarak öne çıkıyor.

Küçük boyutları, düşük enerji tüketimi ve şehir içi kullanım kolaylığıyla dikkat çeken araç, Türkiye’de giderek büyüyen mikro elektrikli araç segmentine yeni bir alternatif sunuyor.

KOMPAKT BOYUTLAR, ŞEHİR İÇİ KULLANIMA UYGUN TASARIM

Karea Fit, şehir içi kullanım düşünülerek oldukça kompakt ölçülerle üretildi. Araç;

2631 mm uzunluk,

1498 mm genişlik,

1621 mm yükseklik ölçülerine sahip.

Toplam 540 kilogram ağırlığında olan araç, iki kişilik kabin yapısıyla geliyor. Bagaj hacmi ise 184 litre. 13 inç jantlarla donatılan model, özellikle dar sokaklar ve yoğun trafik için pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor.

135 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

Karea Fit, gücünü 12 kW elektrik motorundan alıyor. Araçta kullanılan 9,98 kWsa kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) batarya, tam dolu kullanımda yaklaşık 135 kilometre menzil sunuyor.

Aracın teknik verileri ise şöyle:

Azami hız: 90 km/s

0-50 km/s hızlanma: 6 saniye

Batarya şarj süresi: %20’den %80’e yaklaşık 2 saat

KONFOR VE TEKNOLOJİ DONANIMLARI

Kompakt bir şehir aracı olmasına rağmen Karea Fit’te birçok temel konfor ve teknoloji donanımı bulunuyor. Araçta yer alan bazı özellikler şöyle:

Klima

Elektrik destekli direksiyon

PTC ısıtıcı

Elektrikli camlar

Merkezi kilit sistemi

Hidrolik fren sistemi

Bağımsız süspansiyon

Teknoloji tarafında ise rejeneratif fren sistemi, geri görüş kamerası, park sensörü, multimedya ekranı ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikler sunuluyor.

FİYATI VE GARANTİ DETAYLARI

Yerli elektrikli araç Karea Fit için açıklanan lansman fiyatı 699.000 TL. Araç için kilometre sınırı olmaksızın 3 yıl garanti sunulurken, batarya için ise 5 yıl veya 100 bin kilometre garanti veriliyor.

Servis hizmeti ise Türkiye genelinde faaliyet gösteren RS Servis tarafından sağlanacak.

Elektrikli mikro mobilite araçlarının şehir içi ulaşımda giderek daha fazla tercih edilmesi beklenirken, Karea Fit’in özellikle büyük şehirlerde ve turizm bölgelerinde alternatif bir ulaşım modeli oluşturabileceği değerlendiriliyor.