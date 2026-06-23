İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, parti genel merkezi tarafından organize edilen büyük Ankara mitingi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan bazı eylemlere ve mitinglere tepki gösteren Başkan Er, şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli Alanyalı hemşerilerim, DEM Parti ve yandaşlarının 27-28 Haziran tarihlerinde ülkemizin muhtelif şehirlerinde bebek katili için özgürlük mitingleri düzenleyeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti’ne, al bayrağımıza, şehitlerimize, gazilerimize ve onların aziz hatıralarına karşı yapılan bu meydan okumayı net bir şekilde görüyoruz."

‘PARTİLER ÜSTÜ BİR ANLAYIŞLA TEK YÜREK OLACAĞIZ’

Söz konusu eylemlere karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Hilmi Er, tüm vatandaşları siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak tek yürek olmaya çağırdı. Er, açıklamasında: "Bu meydan okumaya karşı, İYİ Parti ve Genel Başkanımız sayın Müsavat Dervişoğlu’nun önderliğinde 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda bir araya geliyoruz. Değerli Alanyalı hemşerilerim; partili partisiz, partiler üstü bir anlayışla, ülkesini, milletini ve al bayrağını seven tüm vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz bu büyük mitinge davet ediyoruz. Ankara’da gerçekleştireceğimiz bu buluşmayla; haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve ihanete karşı hep birlikte bayrak açıyoruz" ifadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi