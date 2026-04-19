Alanya Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda iki ayrı kategoride ödül kazanarak bölge genelinde önemli bir başarı elde etti. Bu sonuç, kentin proje üretme kapasitesinin ve yerel yönetim vizyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ÖDÜLLER ANTALYA’DA TESLİM EDİLDİ

Antalya’da gerçekleştirilen birlik meclis toplantısında ödüller, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i temsilen Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak tarafından teslim alındı. Törende, farklı şehirlerden katılan belediyelerin projeleri de değerlendirildi.

“ŞEHRİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Ödül sonrası açıklama yapan Nazmi Zavlak, Alanya’nın gelişimine katkı sunan projelerin karşılık bulmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Zavlak, “Alanya’mıza değer katan projelerimizle üretmeye ve şehrimizi daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu ödüller, çalışma azmimizin birer nişanesi” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL BAŞARI TESCİLLENDİ

Kazanılan bu çifte ödül, Alanya Belediyesi’nin özellikle yerel kalkınma, şehircilik ve hizmet kalitesi alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların bölge çapında karşılık bulduğunu ortaya koydu. Turizm kenti Alanya’da yürütülen projelerin, hem yaşam kalitesine hem de kent ekonomisine katkı sunması bekleniyor.