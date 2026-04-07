Alanya’daki helikopter pisti tartışması büyüyor. Başkan Özçelik’in mecliste yaptığı açıklama gündem oldu.

Alanya helikopter pisti davası ne olacak sorusu gündemdeki yerini korurken, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in mecliste sarf ettiği sözler dikkat çekti. Ulaş Mevkii’nde bulunan helikopter pistine ilişkin süreç halen mahkemede devam ediyor.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Alanya Belediyesi’nin, ihale şartnamesine uyulmadığı gerekçesiyle söz konusu pistin kapatılması için açtığı dava sürüyor. Belediye yönetimi, alanın mevcut kullanımına itiraz ederken, sürecin sonucuna göre yeni bir yol haritası belirlenmesi bekleniyor.

Bu konu aslında son haftalardır sahada da konuşuluyordu. Özellikle Ulaş tarafına gidenler... alanın akıbetini soruyordu. Net bir cevap yoktu henüz.

“O PİSTİ YAKACAĞIM” SÖZÜ GÜNDEM OLDU

Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sürece ilişkin sert bir ifade kullandı. Özçelik, “Helikopter pisti mahkemesi sürüyor… inşallah biz o mahkemeyi kazanacağız ve ben o pisti yakacağım” dedi.

Bu açıklama, hem meclis salonunda hem de kamuoyunda kısa sürede tartışma yarattı. Özçelik’in sözleri, alanın tamamen ortadan kaldırılacağı ve yeniden düzenleneceği şeklinde yorumlandı.

ALAN KAMUYA MI KAZANDIRILACAK?

Belediye cephesinde temel hedefin, söz konusu alanın yeniden planlanarak kamu kullanımına açılması olduğu ifade ediliyor. Mahkeme kararının ardından bölgenin nasıl değerlendirileceği ise merak konusu.