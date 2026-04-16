Antalya Alanya’da 17 Nisan 2026 günü açık olacak nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte mahalle mahalle güncel liste ve adres bilgileri...

Alanya’da 17 Nisan 2026 nöbetçi eczaneler listesi yayımlandı. Gece saatlerinde ya da resmi tatillerde ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için belirlenen eczaneler, farklı mahallelerde hizmet veriyor. Özellikle acil durumlarda en yakın eczaneye hızlı ulaşım önem taşıyor.

ALANYA MERKEZ VE MAHALLELERDE NÖBETÇİ ECZANELER

Aile Eczanesi: Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi No:90/A

Tel: 0 (242) 528 80 44

Beyaz Eczanesi: Sugözü Mahallesi 610. Cadde No:13/A

Tel: 0 (531) 642 18 18

Örs Eczanesi: Konaklı Mahallesi Fatih 1 Caddesi No:156/A

Tel: 0 (242) 565 11 72

Parlayüksel Eczanesi: Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi No:66-A/L

Tel: 0 (242) 502 48 40

Selcen Eczanesi: Şekerhane Mahallesi Tokuşlar Sokak No:8/A

Tel: 0 (242) 519 07 85

GECE SAATLERİNDE İLAÇ BULMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alanya’da yaşayan vatandaşlar için özellikle gece saatlerinde ilaç bulmak bazen zor olabiliyor. Bu nedenle Alanya nöbetçi eczaneler listesi 17 Nisan 2026 bilgilerini önceden kontrol etmek önemli. En yakın eczaneye gitmeden önce telefonla arayıp açık olup olmadığını teyit etmek de zaman kaybını önlüyor.

MAHALLEYE GÖRE EN YAKIN ECZANEYİ SEÇİN

Mahmutlar, Oba, Konaklı ve merkez mahallelerde nöbetçi eczanelerin farklı noktalarda bulunması, ulaşımı kolaylaştırıyor. Özellikle araçsız olanlar için en yakın nöbetçi eczane Alanya araması büyük kolaylık sağlıyor.