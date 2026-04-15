Mahmutlar’daki bir evde kötü koşullarda tutulduğu öne sürülen kedi ve köpekler ekiplerce kurtarıldı

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bir evde hayvanların kötü koşullarda tutulduğu yönündeki şikayetler üzerine resmi ekipler harekete geçti. Uzun süredir gündemde olan olayda, ilgili kurumların koordinasyonuyla adrese operasyon düzenlendi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Mahalle sakinlerinin iddialarına göre Sarıhanlı Caddesi üzerindeki müstakil bir evin bodrum katında çok sayıda kedi ve köpek sağlıksız koşullarda tutuluyordu. Konuya ilişkin daha önce de çeşitli başvurular yapıldığı, ancak sürecin hukuki prosedürler nedeniyle uzadığı öğrenildi.

RESMİ İZİNLE MÜDAHALE EDİLDİ

Son gelişmelerin ardından Alanya Kaymakamlığı’nın talimatı ve savcılık izniyle ilgili adrese girildi. Operasyona İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer yetkili birimler katıldı.

HAYVANLAR SAĞLIKSIZ ORTAMDAN ÇIKARILDI

Yapılan incelemede, bodrum katta bulunan hayvanların yetersiz beslenme ve hijyen koşullarıyla karşı karşıya olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından evden çıkarılan kedi ve köpekler, Alanya Belediyesi’ne ait barınaklara götürüldü.

TEDAVİLERİ BAŞLATILDI

Kurtarılan hayvanların veteriner hekimler gözetiminde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının kontrol edildiği bildirildi. Bazı hayvanların durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili sorumlular hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, hayvanlara kötü muamele iddialarının titizlikle incelendiğini açıkladı.