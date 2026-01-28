ALANYASPOR Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşusu ile başladı. Ardından gruplar halinde çalışan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Günün antrenmanı şut çalışması ile sona erdi.

EYÜPSPOR MAÇINDA İKİ EKSİK

Corendon Alanyaspor'da Eyüpspor karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe maçında çift sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Maestro ile sarı kart cezalısı Hagi, bu kritik maçta cezalı oldukları için forma giyemeyecek.

JANVİER VE İBRAHİM KAYA'YA ŞANS

Teknik direktör Pereira’nın, Maestro'nun yerine Janvier'e, Hagi'nin yerine ise İbrahim Kaya'ya Eyüpspor maçında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Öte yandan turuncu-yeşilli ekipte Ogundu ve Lima da 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

ÇALIŞMALAR BUGÜN SÜRECEK

Corendon Alanyaspor, ligdeki sıralaması açısından büyük önem arz eden Eyüpspor maçının hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla devam edecek. Turuncu-yeşilli takım, taraftarları önü⁬nde oynayacağı kritik maçtan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.