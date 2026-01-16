Burak Şimşek, borç-alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan arkadaşları Yusuf B. ile Ceyhun Karaçoban'ı bir araya getirdi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedede yararlanan Ceyhun Karaçoban, Şimşek'in aracını gasbederek olay yerinde ayrıldı. Karaçoban, kuzeni Mert K.'yi (16) yanına alarak tekrar geri döndü. Mert K., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Vurulan Burak Şimşek, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ceyhun Karaçoban ile Mert K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA