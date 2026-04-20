ALANYA’NIN öncülüğünde hayata geçirilen bu önemli girişimde, Alanya Kent Konseyi oy birliğiyle Kurucu Dönem Başkanı olarak belirlendi. Bu karar, Alanya’nın katılımcı demokrasi, yerel yönetişim ve sivil toplum iş birlikleri alanındaki güçlü birikiminin ve öncü rolünün en somut göstergesi oldu. Kuruluş toplantısına, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i temsilen Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Kent Konseyi Genel Sekreteri Haydar Uyar, Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri katılım sağladı. Konukçu, yerel yönetimlerin kent konseyleri ile kurduğu güçlü iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Alanya Belediyesi’nin bu sürece destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Toplantıya Alanya, Adana, Tarsus, Burdur, Aksu, Kepez, İskenderun, Arsuz, Anamur, Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Bucak, Toroslar ve Mezitli kent konseyleri katılım sağladı. Katılımcı kent konseylerinin imzalarıyla kabul edilen kuruluş bildirgesi ile birlikte, bölgesel iş birliği, ortak proje üretimi ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi yönünde güçlü bir yol haritası ortaya konuldu.

Birliğin kurucu yürütme kurulu üyelerinin Burdur, Tarsus, Adana, İskenderun, Anamur, Seyhan, Ceyhan, Çukurova ve Kepez kent konseylerinden oluşmasına karar verilirken, Alanya Kent Konseyi’nin başkanlığında yürütülecek süreçte kent konseyleri arasında etkin koordinasyon ve sürdürülebilir iş birliği hedefleniyor. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu birlikteliğin uzun soluklu bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Biz bu birliği kurarken klasik anlamda bir üst yapı oluşturmayı değil, aksine her kentin eşit söz hakkına sahip olduğu, katılımcılığı esas alan, yatay bir örgütlenme modeli inşa etmeyi hedefledik. Bu yapı, merkezden yöneten değil; birlikte düşünen, birlikte karar alan ve birlikte üreten bir anlayışın ürünüdür. Hiçbir kent diğerinden üstün değildir; her kent bu yapının asli ve eşit bir parçasıdır. Bu nedenle Akdeniz Kent Konseyleri Birliği, sadece bir organizasyon değil; aynı zamanda yeni bir yerel yönetişim kültürünün ifadesidir.” Alanya’nın bu süreçte üstlendiği role de değinen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alanya olarak bu sürecin başlangıç noktası olmak, bizim için yalnızca bir gurur meselesi değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, şeffaf, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla bu yapıyı büyütmeye devam edeceğiz. Amacımız; kent konseyleri arasında güçlü bir dayanışma ağı kurmak, ortak projeler geliştirmek ve yerel demokrasiyi sadece söylemde değil, uygulamada da güçlendirmektir. Bugün attığımız bu adımın, yarın Akdeniz’de çok daha güçlü bir iş birliği kültürüne dönüşeceğine yürekten inanıyoruz. Bu sürece destek veren başta Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e ve diğer belediye başkanlarımıza ayrıca katılım sağlayan kent konseyi başkanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.”

Kaynak: Alanya Kent Konseyi BÜLTEN