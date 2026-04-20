ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) birçok sektörü, sektör temsilcisini ve öncü isimleri, öğrencilerle buluşturan Sektör – Öğrenci Buluşması bu yıl da dolu dolu geçti. Üniversite koordinesinde ALKÜ ALTSO MYO ve ALTSO Turizm MYO öncülüğünde 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen buluşmada 70’ten fazla kurum ve firma öğrencilerle buluştu. Buluşmanın açılış töreni 15 Nisan 2026 tarihi saat 10.00’da ALKÜ Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış müziği ile başladı. Akabinde Türk kültürel renklerini yöresel dansla birleştiren Kazak dans grubu sahneye çıktı. RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer’in de katılım gösterdiği açılış töreni, ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut, ALTSO MYO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Oğuz Nebioğlu, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu ve ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç’ın açılış konuşmaları ile devam etti. Açılış törenine ALKÜ öğretim üyeleri, idari personelleri ve öğrencilerle birlikte sektörü temsilen birçok kurum ve firma da katılım gösterdi. Yoğun katılımla başlayan açılış töreninin tamamlanmasının ardından buluşmada stant açan 70’in üzerindeki kurum ve firma stantları ziyaret edildi. Öğrenciler burada firmalarla iş ve staj sözleşmeleri imzalayarak geleceklerine önemli bir adım attılar. Açılan stantlara ek olarak programın ikinci gününde alanında uzman isimler 20 farklı seminer ve konferansla öğrencilerin kariyerlerine yönelik önemli bilgiler aktardılar.

SEKTÖRÜN DENEYİMLİ İSİMLERİ ÖĞRENCİLERE TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi ve “Sektör – Öğrenci Buluşması” kapsamında Aytemiz’in katkılarıyla “Merak Ettiklerin Buradan Geçer” serisinde öğrencilerle buluştu. İklimlendirme Sektöründe Kariyer Planlama konferansında Bünyamin Meydan; Sektörde Kariyer ve Nitelikli İş Gücü konferansında Atlas Mutuel Sigorta Bölge Müdürü İsmail İsmetoğlu; Emlak Piyasası ve Güncel Gelişmeler konferansında Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi; Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi’nde Sosyal Çalışmacı Yusuf Tanrıverdi; Mimarlık ve Mimar Nedir? Sektörde Mimariyi Şekillendiren Dinamikler Nelerdir başlıklı konferansta Mimar Rumeysa Toprak; Mimari Dış Cephe Uygulamaları konferansında Mimmen Grup Mimarlık Mühendislik sahibi Kerim Ismık öğrencilerle buluştu. Muhasebe Uygulamalarında Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Kullanımı konferansında DİA Yazılım firmasından Özgür Öcal ve Erkin Gül; MÜSİAD ve Sektörel Gelişmeler oturumunda Alanya MÜSİAD Şube Başkanı Celil Kara, Alanya Genç MÜSİAD Başkanı Mehmet Miraç Selçuk ve Alanya MÜSİAD Başkan Yardımcısı Hasan Ahlatcı; Girişimcilik ve Elektrik Teknolojileri üzerine düzenlenen konferansta GM Ar-Ge Bilişim firmasından Güzin Metin; Cam Sanatının Tarihsel Gelişimi konferansında cam sanatçısı Hamit Paşaoğlu; İŞKUR ve Meslek Danışmanlığı sunumunda İş ve Meslek Danışmanı Sabahattin Kayaalp; Yazılımda Güncel Gelişmeler konferansında Retro Yazılım firmasından Gökçen Gökçe yer aldı. TEKMER Alanya Teknoloji Geliştirme Merkezi Tanıtımı ve Soru-Cevap etkinliğinde Armada Bilişim firmasından Zafer Cengiz; ZKM Mühendislik ve ARGE çalışmaları kapsamında ZKM Mühendislik firmasından Okan Zincirci ve Ayyıldız Savunma firmasından Ayberk Kafadar; Sigortacılık Sektörü ve Güncel Düzenlemeler konferansında ANSAD temsilcileri; Programcılık üzerine düzenlenen oturumda Murat Keskin; Akademiden Profesyonel Hayata Mezuniyet Sonrası İlk Adımlar konferansında Mimar Himay HATİ deneyimlerini paylaştı. Buluşma, Mezunlar Oturumu ile sona erdi. ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan Sıla Topakkaya (Sosyal Hizmetler Programı), Arzu Uslu (İç Mekan Tasarımı Programı), Batuhan Çelik (Bankacılık ve Sigortacılık Programı) ve Duygu Mert (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı) kariyer yolculuklarını Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yavuz Uysal moderatörlüğünde öğrencilerle paylaştılar. Mezunlar Oturumu da programın yoğun katılımlı konferanslarından birisi olarak öne çıktı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ YARINLARA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE HAZIRLIYORUZ’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Sektör – Öğrenci Buluşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite olarak öğrencileri yalnızca akademik bilgiyle değil, sektörle iç içe bir eğitim anlayışıyla geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Türkdoğan; “Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri, kariyer planlamalarını daha sağlıklı yapmalarına katkı sağlıyor. Bu buluşmalar sayesinde gençlerimiz hem iş dünyasını yakından tanıyor hem de staj ve istihdam imkânlarına daha kolay ulaşabiliyorlar. Gerçekleştirdiğimiz bu tür organizasyonlarla öğrencilerimizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Sektörle kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde mezunlarımızın iş dünyasına daha donanımlı bireyler olarak adım attığını görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı.” diye konuştu. Türkdoğan ayrıca organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen akademik ve idari personele, katkı sunan tüm kurum ve firma temsilcilerine teşekkür ederek, Sektör – Öğrenci Buluşması’nın önümüzdeki yıllarda da daha kapsamlı şekilde devam edeceğini belirtti.

