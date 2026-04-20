Turizm sektörünün gelecekteki temsilcilerini yerel değerlerle buluşturmayı amaçlayan etkinlik, akademik bir iş birliğiyle gerçekleştirildi. Düzenlenen teknik geziye; Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nihan Sidar ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. Tamer Taşçı öğrencilere rehberlik etti.

Bölgenin tarihi dokusunu yansıtan antik kentin kapılarını öğrencilere açan, Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. H. Ertuğ Ergürer tarafından koordine edildi. Antik kent sahasındaki incelemeler sırasında ise Kazı Başkan Yardımcısı Uzman Sanat Tarihçisi Sercan Tuntay, öğrencilere eşlik ederek kentin mimari yapısı, sosyal yaşamı ve süregelen kazı çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

TEORİK BİLGİ SAHADA PRATİĞE DÖNÜŞTÜ

Sabahın erken saatlerinde Alanya Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden hareket eden öğrenci kafilesi, Syedra’nın sütunlu caddelerini ve hamam komplekslerini inceledi. Gezi boyunca turizm öğrencileri, destinasyon yönetimi ve kültürel mirasın turizme kazandırılması süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Bölüm Başkanları Dr. Öğr. Üyesi Nihan Sidar ve Öğr. Gör. Dr. Tamer Taşçı, bu tür teknik gezilerin öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirterek; Alanya’nın sadece bir sahil destinasyonu değil, aynı zamanda çok güçlü bir arkeolojik cazibe merkezi olduğunu vurguladılar.

